Ropa kvůli horším vyhlídkám ekonomiky zlevňuje, Brent je pod 93 dolary

Londýn/New York - Ceny ropy na světových trzích dnes klesají, a to navzdory napjatým dodávkám v důsledku omezování těžby v některých zemích. Severomořský Brent krátce po 15:00 SELČ odepisoval přes půl procenta zhruba na 92,70 USD za barel, zatímco americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) se nacházela těsně nad 89 dolary a vykazovala pokles v podobném rozsahu.

Větší vliv na ceny mají podle analytiků horší vyhlídky ekonomiky. Kvůli silnějšímu kurzu dolaru narůstají obavy, že poptávku po ropě a pohonných hmotách obecně budou snižovat hlavní centrální banky, které chtějí držet úrokové sazby na vyšších úrovních déle, než se čekalo.

"Kvůli růstu výnosů amerických dluhopisů po přísnějším postoji americké centrální banky (Fed) z minulého týdne by na trhu s ropou mohly opět převážit obavy z hospodářské recese," uvedla podle agentury Reuters analytička společnosti CMC Markets v Aucklandu Tina Tengová. V pondělí zůstaly ceny ropy bez větších změn po zprávě, že Rusko nepatrně zmírnilo zákaz vývozu benzinu a nafty.

Centrální banky velkých zemí, vedle Spojených států i v Británii a v eurozóně, v minulých dnech potvrdily, že hodlají dál nekompromisně bojovat s inflací. Naznačily tak, že je nutné i nadále počítat s přísnou měnovou politikou, která se proti původním předpokladům patrně udrží déle. Vyšší úrokové sazby zpomalují hospodářský růst, což se odráží i ve slabší poptávce po ropě.

Americký dolar mezitím ke koši měn zpevnil na desetiměsíční maximum. Vyšší výnosy dluhopisů v USA totiž lákají i zahraniční investory, což zvyšuje jejich poptávku po dolarech. Vzhledem k tomu, že ropa se obchoduje převážně v dolarech, silnější kurz americké měny zpravidla negativně doléhá na poptávku, neboť ropa je tak pro odběratele v zahraničí z pohledu jejich měn dražší.

Trhy sledují i vyjednávání o schválení dalších výdajů americké vlády. Pokud se vše nestihne do 1. října, vláda bude muset začít omezovat provoz některých institucí. Dopady by podle analytiků byly spíše na pověst Spojených států, reálné dopady by byly mírnější, pokud by omezení netrvalo dlouho. Od roku 1981 podobná situace v USA nastala už čtrnáctkrát.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT ZÁVĚREČNÁ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent listopad 92,68 93,29 New York - NYMEX WTI listopad 89,14 89,68