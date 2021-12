Rok 2022 přivítají jako první v Tichomoří

Paříž - Svět čeká poslední den roku 2021, druhého roku pandemie covidu-19. Ta zejména v Evropě a Severní Americe opět zesílila a tradiční oslavy příchodu nového roku jsou tak podobně jako loni upravené nebo zrušené od japonského Tokia až po kalifornské Los Angeles. Jako první přivítají rok 2022 jako vždy obyvatelé tichomořských ostrovů.

V 11:00 SEČ do něj vstoupí ostrovní státy Kiribati a Samoa, o hodinu později Nový Zéland a ve 14:00 SEČ východní část Austrálie. Pomyslnou štafetu pak převezmou Asie, Afrika, Evropa a Amerika, na Havajských ostrovech rok 2021 skončí až v sobotu v 11:00 SEČ.

Svět vstupuje do nového roku v době, kdy registruje nejvyšší počty nákaz koronavirem SARS-CoV-2 za dva roky od prvních případů infekce. Zejména v důsledku rekordů v Evropě a Spojených státech tento týden průměrný globální přírůstek poprvé překonal milion nákaz za den, ukazují statistiky listu The New York Times. Za vzestupu nakažlivější varianty omikron byly tradiční silvestrovské oslavy zrušeny v Tokiu, Paříži či Londýně, jinde se budou pouze přenášet na obrazovky nebo se uskuteční s menším publikem.

Kromě toho se čekají silvestrovské a novoroční projevy nejrůznějších státníků. Od 19:15 bude mluvit německý kancléř Olaf Scholz, na 20:00 bylo ohlášeno vystoupení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Rovněž dnes zazní projev ruského prezidenta Vladimira Putina.