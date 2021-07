Rohan oslavil medaili společně se Choupenitchem, jeho zápas už viděl ve vesnici

Tokio - Kanoista Lukáš Rohan oslavil stříbrnou olympijskou medaili z vodního slalomu společně se šermířem Alexanderem Choupenitchem, který v pondělí získal překvapivý bronz. Rohan po nezbytných procedurách na závodišti sledoval už fleretistův boj o medaili v olympijské vesnici. Ve společné části se Rohanovým stříbrem pokochali i další olympionici.

"Saša to měl horší, přijel kolem půlnoci, ale počkali jsme na něj. Ale nebyla to velká oslava, jen v pár lidech, abychom nikoho neohrožovali, protože ostatní ještě závodí. Já je nechci vyrušovat, ale naopak jsem tu teď pro ně," řekl novinářům Rohan, který se dnes vrátil na kanál sledovat kajakářku Kateřinu Minařík Kudějovou.

Po jeho úspěchu je každopádně jasné, že čeští vodní slalomáři opět přivezou z olympijských her medaili, jak to udělali zatím pokaždé v historii samostatné České republiky. "Děkovali mi, že to díky mně máme splněné, že vodní slalom vždycky medaili dovezl a teď ji máme hned z prvního dne. Na druhou stranu jsem jim zase nasadil tu laťku poměrně vysoko. Ale oni ji dokážou překonat," prohlásil rozhodně. České barvy budou mít ve vodním slalomu v Tokiu ve hře ještě dva adepty na medaili - kanoistku Terezu Fišerovou a obhájce kajakářského bronzu z Ria Jiřího Prskavce.

Někteří čeští olympionici si chtěli medaili, o niž třeba ještě budou bojovat, prohlédnout zblízka. "Tak jsem jim rád udělal radost. Ona je docela těžká, tak jsem se jí na chvíli rád zbavil, ale ona se mi zase vrátila. Jezdci na ni koukali, atleti, kdo chtěl, ale s tolika sportovci jsem se zase neviděl," vyprávěl. Předpokládá, že mu cenný kov zůstal v oblečení. "Doufám, že ji mám pořád v kapse kalhot, ve kterých jsem byl na vyhlášení. Ještě jsem ji nekontroloval. Ale byly docela těžké, asi tam bude," přemítal.

Z domova dostal zprávy, jak jeho závod sledovali fanoušci na velkoplošné obrazovce v Troji. "Vytvořila se tam nádherná fanzóna, kam vodáci chodí takhle po ránu fandit. Jsou to srdcaři. V Troji se vždycky fandilo, ale dřív jsme fandili tak, že jsme seděli v raftech a koukali na malou televizi a teď tam mají velkoplošnou obrazovku. Byla to paráda, viděl jsem videa. Byla tam i moje rodina a všichni si to strašně užívali a já jsem za ně strašně rád, že jsem jim udělal radost. To mě fakt těší. Jak se tam radovali, tak mě to dojalo," popisoval, co se dělo v Česku.

Není to přitom tak dávno, co byl sám na druhé straně. Sám chodil do Troji fandit při minulých olympiádách. "Akorát Rio jsem sledoval z Pardubic, kde jsem byl v olympijském parku. Tam to bylo o to lepší, že tam byla spousta lidí od vody a tu Jířovu medaili sledovali. Já jsem si to hrozně užíval a furt mi přijde neskutečné, že se teď ta role obrátila a já jsem ten, který se má snažit o to, aby se ti doma mohli radoval," vzpomínal.

Rád by uspěl ještě na konci září na mistrovství světa v Bratislavě. "On je taky paradox, že jsem nikdy nebyl ve finále na mistrovství světa a už tady mám olympijskou medaili. Na druhou stranu, já jsem jel jen dvě mistrovství světa, což taky není moc. Motivace velká je, ale dostat se zpátky do tréninku bude hodně náročné a úplně nevím, jestli se mi to povede," dodal šestadvacetiletý kanoista.