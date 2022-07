Rodina vraha japonského expremiéra Abeho je napojená na Moonovu sektu

Tokio - Matka muže podezřelého z vraždy bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho je členkou Církve sjednocení, známé také jako Moonova sekta. V Tokiu to dnes na tiskové konferenci oznámil vůdce japonské odnože této církve Tomihiro Tanaka. Podle japonských médií podezřelý Tecuja Jamagami vyšetřovatelům řekl, že byl Abe členem církevní organizace, která přivedla jeho matku na mizinu, a že se za to chtěl pomstít, protože Abe k této organizaci patřil. To ale Tanaka popřel.

Abe podlehl střelným zraněním utrpěným v pátek na západě Japonska. Až dosud vláda ani média náboženskou skupinu nejmenovaly.

"Matka podezřelého Tecuji Jamagamiho je členkou naší organizace a účastní se jejích akcí zhruba jednou měsíčně," řekl Tanaka. K výši poskytnutých darů neuvedl detaily. Věc podle něj vyšetřuje policie a Církev sjednocení s ní spolupracuje.

Podle Tanaky žena do církve vstoupila v roce 1998 a organizace v roce 2002 zjistila, že se žena ocitla ve velké finanční tísni. "Neznáme okolnosti, které tu ženu přivedly k bankrotu," řekl. Uvedl také, že věřící přispívají sektě dobrovolně. Abeho vražda podle jeho slov organizaci šokovala a Abe nebyl nikdy jejím členem.

Sektu roku 1954 založil v Jižní Koreji reverend Sun Myung Moon, církev působí převážně v Jižní Koreji, USA a Japonsku. Hlásá sjednocení všech náboženství a chce vytvořit "dokonalou rodinu" moonistů, obnovit čistotu světa a nastolit v něm mír a harmonii. Za tímto účelem pořádá takzvané hromadné svatby s cílem založit "dokonalou rasu", která ovládne svět. Moon za svého působení vytvořil církvi široké ekonomické zázemí a stal se miliardářem. Tvrdil, že se mu v mládí zjevil Ježíš a dal mu pokyn pokračovat v misi, která přivede lidstvo k "čistotě bez hříchů".