Ročenka: Třetí nejčastější příčinou úmrtí v ČR byl loni covid

Praha - Třetí nejčastější příčinou úmrtí se loni stal v Česku covid. Jako základní příčinu ho lékaři uvedli u 10.539 lidí, tedy u každého dvanáctého zemřelého. Úmrtnost se loni ve srovnání s minulými lety citelně zvedla, vrátila se na hodnoty z přelomu 80. a 90. let. Celkem pak loni v republice zemřelo 129.289 lidí, což je nejvíc za posledních 35 let. Vyplývá to ze statistické ročenky, kterou dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Podle ní se minulý rok zkrátila i průměrná doba dožití, a to u mužů meziročně o rok na 75,3 roku a u žen přibližně o tři čtvrtě roku na 81,4 roku.

První potvrzený případ koronavirové nákazy v Česku oznámilo ministerstvo zdravotnictví loni 1. března. ČSÚ v ročence využil údaje o základní příčině úmrtí z listů o prohlídce zemřelého. Data shromažďuje Ústav zdravotnických informací a statistiky. Úmrtnost ovlivňuje i naději dožití, která je ukazatelem úmrtnostních tabulek. Udává počet let, kterých se lidé určitého věku mohou v daném roce v průměru dožívat.

Úmrtnost se loni dostala na hodnoty z let před pádem a po pádu komunistického režimu. Díky modernizaci zdravotnictví, novým lékům i lepšímu životnímu stylu klesala. Zatímco v minulých letech připadalo v Česku na tisícovku obyvatel kolem deseti zemřelých, v loňském roce to bylo 12.

Loni zemřelo podle ročenky zhruba o 16.900 lidí víc než v předcovidovém roce 2019, meziročně tedy o 15 procent. Víc úmrtí než minulý rok bylo naposledy v roce 1986, a to 132.585. Podobný počet jako loni zaznamenal ČSÚ v roce 1990, kdy bylo zemřelých 129.166. Postupně jich pak ubývalo. Pod 110.000 počet klesl v roce 1998, znovu se nad tuto hranici dostal v roce 2015. V čísle se odráží i početnost jednotlivých ročníků narození.

Covid byl loni základní příčinou úmrtí 4601 žen a 5938 mužů. U mužů se úmrtnost začala zvedat po čtyřicítce a u žen zhruba od 45 let. Rostla s přibývajícím věkem. V mladších skupinách zůstala přibližně stejná jako v předchozím roce.

Nejčastější příčinou úmrtí loni zůstaly nemoci oběhové soustavy. Zemřelo na ně 51.299 lidí. Zemřelých tak proti předchozím dvěma letům přibylo, bylo jich ale méně než v roce 2010. Boj s rakovinou loni prohrálo celkem 28.716 lidí. Počet se proti předchozím letům výrazně neliší. Experti se obávají toho, že by zemřelých kvůli nádorovým onemocněním mohlo ale přibývat v dalších letech po oslabené prevenci a omezování péče za epidemie. Loni pak přibylo zemřelých s cukrovkou či Alzheimerovou nemocí. Méně je obětí dopravních nehod.

Trend prodlužování života se loni zvrátil. Naděje dožití při narození se loni proti předcovidovému roku 2019 zkrátila u mužů ze 76,3 na 75,3 roku, tedy o celý rok. U žen to bylo z 82,1 na 81,4 roku. Doba dožití tedy byla zhruba stejná jako v roce 2013. Česko se tak vrátilo ve vývoji o sedm let zpátky.