Rittich 35 zákroky vychytal výhru Winnipegu, Kämpf asistoval u vítězství Toronta

New York - Hokejový brankář David Rittich poprvé v této sezoně NHL nastoupil do dvou po sobě jdoucích zápasů a 35 zásahy vychytal Winnipegu výhru 5:1 nad Ottawou. Nedařilo se Vítku Vaněčkovi, jenž v brance New Jersey inkasoval tři branky a po čtyřiceti minutách střídal. Útočník David Kämpf asistoval u vítězství Toronta 4:1 nad Tampou Bay.

Rittich kvůli nemoci týmové jedničky Connora Hellebuycka naskočil do branky Jets podruhé za sebou a svou příležitost využil takřka dokonale.Z 36 střeleckých pokusů Senators za svá záda pustil jediný a s úspěšností 97,2 procenta odchytal svůj nejvydařenější zápas v ročníku.

O první čisté konto od února 2021 připravil českého brankáře Drake Batherson, jenž v deváté minutě využil přesilovou hru a z pohledu Senators snížil na 1:2. Všechny ostatní střely i závary Rittich vyřešil a počtvrté v ročníku dovedl Jets k výhře.

Vaněčkův nevydařený večer odstartoval již ve dvacáté sekundě Jesperi Kotkaniemi, který využil svého důrazu na brankovišti a nadvakrát za něj dotlačil puk. Ve druhé třetině rodák z Havlíčkova Brodu inkasoval další dvě branky a do třetího dějství již nenastoupil.

Devils po jeho vystřídání dokázali snížit na 1:3, v 57. minutě ale rozhodl o výhře Caroliny Stefan Noesen. Devětadvacetiletý Američan překvapil náhradního gólmana Mackenzieho Blackwooda střelou zpoza brankové čáry a uzavřel skóre na konečných 4:1.

Toronto v souboji druhého s třetím týmem Atlantické divize porazilo Tampu Bay 4:1 a ukončilo pětizápasovou vítěznou sérii Lightning. Vítěznou branku Maple Leafs vstřelil v úvodu druhé třetiny Auston Matthews. V závěru zápasu si domácí pojistili výhru dvěma trefami do odkryté branky. Tu první Pierru Engvallovi připravil Kämpf, jenž zaznamenal 13. bod v aktuálním ročníku.

Výsledky NHL

Toronto - Tampa Bay 4:1, Philadelphia - Columbus 5:3, Pittsburgh - NY Rangers 3:2, Winnipeg - Ottawa 5:1, Carolina - New Jersey 4:1, San Jose - Calgary 3:7, Seattle - St. Louis 5:2, Los Angeles - Anaheim 4:1.