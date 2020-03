Řím, Paříž a Berlín nevylučují při záchraně podniků zestátňování

Řím/Paříž/Berlín - Italská vláda se chystá převzít zadluženou leteckou společnost Alitalia. Ta se s problémy potýká už roky, Řím ale k nezvyklému kroku přikročil až v kontextu nouzových opatření proti dopadům pandemie způsobené novým koronavirem. Zestátňování při pomoci velkým podnikům ale nevylučuje ani Francie, řekl dnes francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Jako jeden z možných kroků u strategických podniků zmínil podle týdeníku Der Spiegel zestátňování i německý ministr hospodářství Peter Altmaier.

Italská vláda plánuje zřídit novou společnost, kterou bude zcela ovládat ministerstvo hospodářství a financí, případně založí společnost ve většinovém vlastnictví státu, uvedl kabinet v komuniké zveřejněném v noci na dnešek.

Časové a další podrobnosti zestátnění Alitalie italská vláda neupřesnila. Podle médií chystá Řím pro sektor letectví, v němž největší podíl zastupuje právě Alitalia, záchranný balíček za 600 milionů eur (16,2 miliardy Kč).

Ke konci roku analytici vyčíslili, že Alitalia už proplýtvala zhruba devět miliard eur, které dostala z peněz daňových poplatníků. Podnik už přitom záchranným programem prošel dvakrát - v roce 2008 a pak znovu v roce 2014.

Podpořit své firmy se chystá i Francie. "Nebudu váhat s využitím všech dostupných nástrojů na ochranu velkých francouzských společností," řekl dnes novinářům francouzský ministr financí Bruno Le Maire. "To lze učinit skrze rekapitalizaci, lze to učinit převzetím podílu. Mohu také mluvit o znárodňování, jestliže to bude nutné," dodal.

Německý ministr financí Peter Altmaier podle týdeníku Der Spiegel už minulý týden uvedl, že zestátnění by mohlo být jednou z variant při záchraně důležitých podniků. Na otázku, zda je nutné, aby stát dočasně vstoupil do důležitých podniků, jako je například Deutsche Telekom nebo Siemens, ministr později na tiskové konferenci odpověděl, že zatím to není třeba.