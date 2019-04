Nečekaný pád téměř do pětimetrové hloubky zažila 15. dubna 2019 ráno řidička osobního auta v Určicích na Prostějovsku.

Prostějov - Nečekaný pád téměř do pětimetrové hloubky zažila dvaatřicetiletá řidička osobního auta v Určicích na Prostějovsku. Stalo se tak poté, co při objíždění odstaveného nákladního auta sjela do neoznačeného výkopu kanalizace. Při nehodě utrpěla řidička zranění, škoda byla vyčíslena na 30.000 korun, informoval ČTK mluvčí prostějovské policie František Kořínek. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.

Nehoda se stala v pondělí ráno. Žena jela osobním autem Škoda Fabia po místní komunikaci v Určicích a projížděla křižovatkou. "Na této komunikaci vpravo za křižovatkou stál odstavený nákladní automobil Tatra, který žena chtěla objet. Při tom si však nevšimla, že nákladní automobil stojí vedle výkopu kanalizace o hloubce 4,5 metru," popsal případ policejní mluvčí.

Při objíždění Tatry tak řidička do výkopu s automobilem sjela, auto v jámě zmizelo celé. Podle policie nebyl výkop v době nehody označen, bylo to kvůli najíždění další techniky. "Žena při nehodě utrpěla zranění, se kterým vyhledala lékařské ošetření. Nikdo jiný zraněn nebyl," dodal policejní mluvčí. Policisté vyloučili, že by řidička pila před jízdou alkohol.