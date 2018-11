Řidič Martin Kučera, který přežil v srpnu 2018 zřícení mostu v italském Janově, převzal 2. listopadu 2018 v Praze nový kamion. Jeho první cesta po zranění povede do Nizozemska. Řízení se nebojí a do práce se těší. Dosud se po nehodě léčil se zlomenými žebry.

Řidič Martin Kučera, který přežil v srpnu 2018 zřícení mostu v italském Janově, převzal 2. listopadu 2018 v Praze nový kamion. Jeho první cesta po zranění povede do Nizozemska. Řízení se nebojí a do práce se těší. Dosud se po nehodě léčil se zlomenými žebry. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Řidič kamionu Martin Kučera, který v srpnu přežil pád mostu v italském Janově, v příštím týdnu opět usedne za volant. Jeho první cesta po zranění povede do Nizozemska. Řízení kamionu se nebojí a do práce se těší. Dosud se po nehodě léčil se zlomenými žebry. Kučera to dnes řekl novinářům při přebírání nového kamionu.

Ani do Itálie se Kučera podle svých slov jet s kamionem nebojí. "Když mě tam pošlou, tak tam pojedu, nebudu mít na výběr," uvedl řidič. Nikdy také neuvažoval o tom, že by s kamionem přestal jezdit. Nehoda mu po 79 dnech připadá spíše jako špatný sen. Domoci se odškodnění v Itálii bude podle něj běh na dlouhou trať.

Video: Přeživší řidič z Janova opět za volantem

02.11.2018, 14:40, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK/Video

Kučera po převozu z Itálie do české nemocnice v létě uvedl, že za svým přežitím vidí řadu náhod, především to, že byl připoutaný a řídil nejnovější typ kamionu se zesílenými sloupky. Zachránilo ho podle jeho slov také to, že náklad papíru stáhl kamion z mostu tak, že dopadl na záď. Po uvedeném mostě v Janově jel poprvé v životě, zavedla ho tam navigace.

Kamion spadl z výšky 45 metrů z Morandiho mostu na frekventované dálnici na severu Itálie poté, co se část mostu zřítila. Při neštěstí zemřelo 43 lidí.

Vyšetřovací komise italského ministerstva dopravy došla na konci září k závěru, že provozovatel dálničního mostu v Janově nezajistil jeho bezpečnost. Komise též konstatovala, že firma Autostrade per l'Italia nepodnikla dostatečná opatření, aby pádu mostu zabránila, ač riziko zřícení už v předchozích letech existovalo. Firma kritiku komise odmítla a závěry expertní komise ministerstva označila za "hypotézu, kterou je třeba ověřit".

Začátkem září janovská prokuratura oznámila, že začala vyšetřovat 20 lidí, včetně vedení firmy Autostrade per l'Italia, kvůli podezření z trestného činu zabití. Výkonný ředitel firmy Giovanni Castellucci si v srpnu vysloužil kritiku, když se odmítl za neštěstí omluvit s tím, že počká, až vyšetřovatelé určí, kdo je za tragédii zodpovědný.