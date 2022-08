Režisér Kubík začal natáčet komedii Zatmění, Červenka připravuje film o Nepelovi

Praha - Režisér Petr Kubík začal natáčet komedii s názvem Zatmění, producent a režisér Jakub Červenka připravuje film o krasobruslaři Ondrejovi Nepelovi. Kubíkův film pohybující se na hranici několika žánrů nabízí hereckou příležitost pro Jakuba Štáfka, Jana Zadražila, Jána Jackuliaka a Terezu Švejdovou. V chystaném Červenkově snímku Nepela: Cesta za svobodou ztvární jednoho z nejúspěšnějších sportovců bývalého Československa Adam Kubala, jeho trenérku Jana Nagyová. ČTK o tom informovali mediální zástupci těchto projektů.

Režisér Kubík začal thrillerovou komedii Zatmění v uplynulých dnech natáčet ve Voděradských Bučinách. Snímek podle scénáře JC Kováře do českých kin zamíří v březnu příštího roku. V příběhu jednoho pozdního odpoledne na odlehlé silnici v lese havarují tři auta. Všichni řidiči vyváznou jen s lehkými zraněními, ale ani jeden z nich nemá zájem zavolat policii, každý ze svého vlastního důvodu. Začíná se stmívat a lesy v okolí skrývají mnohá tajemství. Pomalu se začínají rozplétat příběhy jednotlivých postav a situace vypadá méně náhodně, než se zprvu mohlo zdát.

"Když jsem dostal do ruky scénář, přečetl jsem ho jedním dechem a nadchlo mě především to, že v Čechách takové pojetí filmu ještě nemáme. Doufám, že se nám na plátno podaří přenést pocity, které sdílím společně s našimi herci - neuvěřitelný drive celého příběhu od začátku až do konce. S dramaturgy jsme se snažili scénář do detailu vypilovat, aby diváci ani na vteřinu neztratili pozornost a ani na vteřinu nevydechli," uvedl Kubík.

Příští rok začne natáčení filmu Nepela: Cesta za svobodou. Krasobruslařův životní příběh připomíná hollywoodské trháky - stal se olympijským vítězem, mistrem světa i Evropy, byl miláčkem davů, ale jeho život směřoval k tragédii. Film zachytí kritických 24 hodin během světového šampionátu v Bratislavě v roce 1973. Přestože šlo o jeho sportovní triumf, z dobových záběrů se zdá, že sám Nepela se z něj příliš netěší.

"Film o Nepelovi nosím v hlavě už několik let. Důvodem, proč jsem se rozhodl natočit film o dnes již téměř zapomenutém krasobruslaři, je jeho nadčasový životní příběh. Je to boj za osobní svobodu a možnost seberealizace," uvedl producent a režisér Červenka, jenž má za sebou režii snímku Hovory s TGM.

Krasobruslař Nepela získal pět titulů mistra Evropy, třikrát vyhrál světový šampionát a stal se po skokanovi na lyžích Jiřím Raškovi teprve druhým Čechoslovákem, jenž získal olympijské zlato. Nepela byl idolem dívčích srdcích, málokdo ale věděl, že on sám měl blíže k mužům. Svou úspěšnou závodní kariéru ukončil už ve 22 letech, zemřel pak v pouhých 38 letech a stal se jednou z prvních obětí AIDS mezi slavnými sportovci. Nepelova motivace opustit Československo souvisela i s touhou po svobodnějším milostném životě. "Stal se z něj ptáček uvězněný hned ve dvou zlatých klecích – jednou byl tehdejší komunistický režim a druhou jeho sexuální orientace," dodal Červenka.