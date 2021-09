Režisér Blomkamp představil v Praze svůj nový film Demonik

Praha - Novým celovečerním snímkem Demonik zabrousil jeho režisér Neill Blomkamp do žánru hororu, v němž se divák setká s nadpřirozenými silami. Předchozí filmy kanadského tvůrce se řadily mezi sci-fi blockbustery. Na vzniku filmové novinky spolupracovalo české trikové studium Universal Production Partners (UPP). Film, který dnes novinářům představili jeho tvůrci, je nyní v Česku na programu festivalu science fiction filmů a kultury Future Gate.

"Je to velký odklon od mé předcházející tvorby. Nicméně bylo to záměrná a cílená volba. Chtěl jsem s omezeným rozpočtem zkusit, co jsem schopný udělat. Chtěl jsem se zaměřit na napětí ve filmu a všudypřítomnou nepříjemnost," řekl kanadský režisér a tvůrce divácky úspěšných filmů District 9 nebo Elysium.

Nejnovější Blomkampův režijní počin, film Demonik,vypráví příběh dcery Carly a matky Angely, které spolu budou komunikovat pomocí počítačové simulace. Experiment nicméně bude mít následky. Při natáčení filmu, který festival Future Gate zařadil do hlavní soutěže, jeho tvůrci využili některé technologie známé z herního průmyslu. Podle Viktora Mullera z trikového studia UPP tak došlo třeba na volumetric capture technologii, kterou se snímali herci. Techniku fotogrammetrie využili tvůrci filmu i pro natočení předmětů ve filmu.

Rodák z Johannesburgu, režisér a scenárista Neill Blomkamp, se ve věku 18 let přestěhoval do Kanady, kde začal svou kariéru výtvarníka vizuálních efektů ve filmu a televizi. Debutoval nenápadným sci-fi snímkem District 9 (2009), kterým upoutal pozornost nejen mezi fanoušky sci-fi a filmovými kritiky, ale i oscarovou porotu. Nominaci ve čtyřech kategoriích sice neproměnil, odnesl si ale Zlatý glóbus za nejlepší scénář.

Po úspěšném startu natočil velkorozpočtové americké sociální sci-fi Elysium (2013), do kterého obsadil Matta Damona, dva roky poté akční sci-fi Chappie (2015). Od roku 2015 vyvíjí experimentální filmy pro své nezávislé studio Oats Studios. Mezi nejvýznamnější díla patří Rakka (2017), Firebase (2017) a Zygote (2017).

Letošní ročník festivalu science fiction filmů a kultury Future Gate se podle organizátorů nese v postapokalyptickém duchu. Reaguje tak pomyslně na koronavirovou pandemii, která už více než rok a půl paralyzuje život celého světa, informovala za pořadatele Adéla Brabcová. Festival se v Praze koná od 15. do 20. září, poté se přesune do Brna a dalších měst. Na programu festivalu jsou i Blomkampovi starší filmy District 9, krátké science fiction filmy a blockbuster Elysium.