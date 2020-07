Restaurátor odhaluje fresky v kostele zaniklé obce Pelhřimovy

Pelhřimovy (Bruntálsko) - Restaurátor Filip Menzel odhaluje už několik let vzácné fresky v gotickém kostele, který zůstal jako jediná budova po zaniklé obci Pelhřimovy na Bruntálsku. Pod nešetrnou výmalbou odhalil například postavu svatého Kryštofa. Práce potrvají ještě několik let. Restaurátor to řekl ČTK. Kostel zachraňuje Hnutí Duha Jeseníky od roku 2002.

"Na obnově fresek pracujeme čtvrtým rokem a asi ještě čtyři roky tady budeme. Záleží vždy na penězích, které na obnovu fresek jsou k dispozici. Je to ale běh na dlouhou trať," řekl Menzel. Dodal, že postup prací komplikuje i fakt, že v kostele není elektřina a voda. "Problém je i světlo. Můžeme pracovat jen ve slunných dnech, kdy je v místnosti světla dostatek," uvedl.

Restaurátor pracuje výhradně v presbytáři, který se jako jediný dochoval z původní gotické stavby. "Na třech stěnách jsme odhalili fragmenty postav. Jde o torza figur. Našli jsme i dekorativní motivy okolo oken," řekl.

Hnutí Duha Jeseníky získalo kostel, který jako jediná stavba zbyl po zaniklé obci Pelhřimovy, v roce 2005 do své správy. Záchranné práce ale začaly už v roce 2002. Památka ze 13. století získala novou střechu i stropy. V části je znovu odkrytá a zrestaurovaná malba z roku 1420. "Stavba je nyní zastřešená a stabilizovaná," řekl ČTK zástupce spolku Ivo Dokoupil.

Obec Moravské Pelhřimovy byla zrušena začátkem 50. let. Po komunistickém převratu v roce 1948 se představitelé státu obávali intervence polské armády. Proto se rozhodli vylidnit nejbližší okolí státní hranice. V Pelhřimovech srovnali se zemí 66 domů. Zůstal jen kostel, který se ekologové nyní snaží zachránit.