Republikánka Collinsová blahopřála Bidenovi, chápe prý i Trumpa

Washington - Americká Republikánská strana stále není jednotná v postoji k výsledku letošních prezidentských voleb, jejichž vítězem byl v sobotu vyhlášen demokrat Joe Biden. Dnes mu ke zvolení gratuloval další představitel republikánského tábora, konkrétně senátorka Susan Collinsová, zatímco prezident Donald Trump a další její straničtí kolegové stále Bidenovo vítězství neuznali. Lídr republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell dnes uvedl, že Trump má plné právo nechat prošetřit "nesrovnalosti" při hlasování a zvážit právní kroky. Rovněž Collinsová dříve vyjádřila pochopení pro "otázky ohledně výsledků v jistých státech".

Podle deníku The New York Times do nedělního večera Trumpovu porážku uznali jen dva republikánští senátoři: Lisa Murkowskiová a Mitt Romney. Ti patří stejně jako Collinsová k hrstce republikánských členů Kongresu, kteří čas od času vyjadřují výhrady vůči politice současného prezidenta.

"Zaprvé bych chtěla nabídnout nastupujícímu prezidentovi Bidenovi blahopřání k jeho zjevnému vítězství. Miluje svou zemi a já mu přeji samé úspěchy," uvedla dnes politička ze státu Maine. Collinsová v letošních volbách obhájila senátorské křeslo, které drží od roku 1997.

"Prezident Trump je stoprocentně v právu prošetřit obvinění z nesrovnalostí a zvážit své právní možnosti," uvedl McConnell ve své první reakci na výsledek voleb oznámený americkými médii. Při proslovu na půdě Senátu se republikánský lídr o vítězství Bidena a jeho viceprezidentky Kamaly Harrisové nezmínil, poznamenala agentura Reuters.

McConnellovi kolegové Marco Rubio, Ted Cruz nebo Jim Jordan o víkendu vyjadřovali podporu Trumpovým tvrzením o volebních podvodech a hovořili o potřebě vyjasnit všechny pochybnosti soudní cestou. Prezidentův tým zatím v tomto směru nepředložil důkazy a soudy už několik jeho žalob zamítly. Média podotýkají, že i kdyby Trumpovi právníci s některou z již podaných žalob uspěli, zdaleka by to nestačilo na zvrácení porážky v klíčových státech.

"Chápu, že prezident a další mají otázky ohledně výsledků v některých státech. Pro napadení těchto výsledků máme k dispozici stanovený proces a prezident by měl, v souladu s tímto procesem, dostat možnost tak učinit," míní Collinsová.

V prohlášení vyzývala občany k trpělivosti, zároveň ale naznačovala, že Trumpova administrativa by neměla nijak komplikovat proces předávání moci. "Prezidentská přechodná období jsou důležitá, a nastupující prezident a nastupující viceprezident by měli dostat veškeré příležitosti zajistit, že 20. ledna budou připraveni vládnout," vzkázala Collinsová.