Řepík: My jsme jim de facto darovali všech pět gólů

Praha - Svou nejvyšší porážkou sezony vstoupili hokejisté Sparty do semifinálové série play off extraligy s Libercem. Vítěz základní části tak po čtvrtfinálovém postupu přes Olomouc ve čtyřech zápasech poprvé v letošní vyřazovací části neuspěl. Podle kapitána Michala Řepíka Pražané Bílým Tygrům góly sami nabídli.

"Scházely nám góly. Měli jsme šance a přečíslení, které jsme nedali. Možná kdybychom dali na 2:0, tak to mohlo být jiné. Bohužel na kdyby se nehraje," řekl Řepík, který 55 sekund před koncem úvodní části dostal svůj tým do vedení.

Ve druhém dějství ale hosté vyrovnali a závěrečnou dvacetiminutovku ovládli 4:0. "Oni dobře bránili střední pásmo. Chytře si počkali na naše chyby. My jsme jim de facto darovali všech pět gólů. Ani jeden nebyl, že by nás nějak vyloženě přehráli. My jsme jim to prostě darovali," mrzelo dvaatřicetiletého střelce, který v roce 2016 právě s Libercem získal mistrovský titul.

"Oni napadali ve dvou a nám to dělalo problémy. Špatně jsme se dostávali před střední pásmo a nemohli jsme se dostat k nim do třetiny. Z toho pramenilo, že jsme se nedostávali do šancí," popsal Řepík. Věří, že Sparta v neděli odpoví. "Je to 0:1 a nemůžeme z toho dělat tragédii, ale musíme se z toho poučit a být lepší," uvedl.

"Zápas se nám nepovedl, musíme to hodit za hlavu a připravit se na zítra. My musíme přitvrdit ve všech soubojích u branky u nás i u nich a přidat ve všem," doplnil jej obránce Tomáš Dvořák. "V první třetině jsme dali gól a vedli jsme. Docela se nám dařilo. Ve druhé třetině jsme dostali gól a hra se nám sesypala. Trošku jsme přestali hrát. Ve třetí třetině jsme do toho nevstoupili dobře, nedělali jsme věci, co jsme si řekli a Liberec toho využil," dodal Dvořák.