Renault podle AFP propustí 15.000 lidí, 4600 ve Francii

Paříž - Francouzská automobilka Renault propustí na 15.000 lidí, z toho 4600 ve Francii. Chce tak během tří let ušetřit dvě miliardy eur (téměř 54 miliard Kč). Tvrdí to zdroje agentury AFP. Firma, která měla na konci loňského roku ve Francii zhruba 48.500 zaměstnanců a po celém světě pak necelých 180.000, by svůj záměr měla oznámit na páteční tiskové konferenci.

Renault se dostal do finančních problémů kvůli koronavirové krizi. Nyní čeká na dokončení plánované státní půjčky ve výši pěti miliard eur.

Společnost rozhodnutí o propouštění oznámila dnes večer odborové organizaci. Záměrem je vyhnout se přímému propouštění. Počítá se s dobrovolnými odchody, vnitrofiremními přesuny a s rekvalifikacemi, uvádějí zdroje AFP.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý představil balíček v hodnotě více než osm miliard eur na záchranu domácího automobilového průmyslu. Ten má udělat z Francie největšího výrobce "čistých" aut v Evropě. Vyzval také francouzské automobilky, aby vyráběly auta ve své zemi. Stát v Renaultu vlastní 15procentní podíl.

Automobilový průmysl ve Francii zaměstnává zhruba 400.000 lidí. Francouzský automobilový trh se v dubnu v důsledku koronavirové krize propadl téměř o 90 procent. Očekává se, že jeho oživení bude jen pomalé.