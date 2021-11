Relikviář sv. Maura se přemístil do nové expozice v Pluhovských domech

Bečov nad Teplou (Karlovarsko) - Za přísných bezpečnostních opatření se dnes v areálu hradu a zámku Bečov na Karlovarsku přesunul relikviář sv. Maura do nové expozice. Jednu z nejvzácnějších movitých památek na českém území přepravili z původního místa ve spodním zámku do opravených Pluhovských domů. Na přesun dohlížely dvě desítky policistů i bezpečnostní složky ministerstva vnitra. Relikviář je nyní uložený v unikátní bezpečnostní vitríně, řekl dnes novinářům kastelán zámku a hradu Bečov Tomáš Wizovský.

Fotogalerie

Přesun plánovali správci několik dní předem, předcházely mu i dvě zkoušky. "Protože se relikviář stěhoval ze spodního do horního zámku, mohli jsme si dovolit navázat na původní procesí, a tak symbolicky vyzkoušet, jaké to bylo, když se relikviář nesl na ramenou," uvedl Wizovský. Policisté nejprve uložili relikviář do bezpečnostní schránky, poté ho pěšky přenesli do nové expozice.

V Bečově je památka vystavená s dvěma přestávkami od roku 2002. "Nyní ho čekala poslední cesta, již je na místě a patrně zde vydrží dalších sto let," řekl kastelán.

Bezpečnostní vitrínu pro relikviář sv. Maura vyrobila společnost Lotech, pracovala na ní téměř rok. "V Čechách je vitrína jediná svého druhu. Je ojedinělá nejenom svojí bezpečností, ale i novými řízenými světly a klimatizací. Díky její bezpečnosti se (relikviář) i přiblíží návštěvníkům, dole nebyl možný tak blízký přístup," řekl Marcel Pígl ze společnosti Lotech.

Trezorová vitrína váží několik tun a podlaha místnosti, ve které se nachází, musela být kvůli tomu speciálně zpevněna. Vitrína je protkaná moderní elektronikou, měla by zajistit maximální bezpečnost, ale také optimální podmínky pro relikviář. Relikviář, tedy obdélníková schránka na ostatky svatých, má rozměry 140 x 42 cm a je 65 cm vysoká. Zdobí ji 12 reliéfů, pozlacených stříbrných sošek, drahokamy a polodrahokamy, filigrány. Ve vitríně bude památku z počátku 13. století chránit masivní ocelová konstrukce a více než tři centimetry tlusté sklo.

V nových prostorech bude památka poprvé zpřístupněna pro zvané ve středu 24. listopadu. Kromě nové muzejně-galerijní expozice návštěvníci uvidí i videomapping na budovy Bečova. Veřejnosti bude relikviář přístupný o víkendu. Celkové náklady na zpřístupnění památky, zahrnující rekonstrukci renesančního paláce nebo přípravu expozic, jsou 250 milionů korun.

Relikviář svatého Maura je svým významem považován za druhou nejvzácnější movitou památku v Česku hned za korunovačními klenoty českých králů. Historie této románské zlatnické práce sahá na počátek 13. století, přitom dlouho se o ní vůbec nevědělo. Relikviář byl objeven po napínavém pátrání 5. listopadu 1985, na zámku v Bečově nad Teplou. Po nákladném "znovuzrození" je nyní atrakcí městečka na Karlovarsku.

bah hj