Rektor VŠE požádal o svolání fakultního senátu k odvolání děkana Ševčíka

Praha - Rektor Vysoké školy ekonomické (VŠE) Petr Dvořák dnes požádal předsedu akademického senátu Národohospodářské fakulty VŠE o bezodkladné svolání schůze, na které by se mělo jednat o odvolání děkana fakulty Miroslava Ševčíka. ČTK to řekla mluvčí VŠE Věra Koukalová. Už dříve uvedla, že zasedání by se mohlo konat do týdne od podání žádosti. Důvodem pro odvolání Ševčíka z funkce je jeho nevhodné chování na veřejnosti včetně účasti na protivládní demonstraci v sobotu 11. března, sdělil nedávno rektor univerzity.

Dvořák vyzval v pondělí 13. března děkana fakulty kvůli jeho vystupování na protivládních demonstracích k rezignaci. Ševčík tehdy uvedl, že pro své odvolání nevidí důvod. Rektor následně po jednání vedení VŠE oznámil, že pokud Ševčík sám nerezignuje, za nejvhodnější řešení považuje, aby ho odvolal akademický senát národohospodářské fakulty. Pokud by fakultní akademický senát Ševčíka neodvolal, chce rektor využít své pravomoci navrhnout odvolání. K tomu by potřeboval souhlas akademického senátu celé vysoké školy. Zasedání celouniverzitního akademického senátu bude svoláno až v závislosti na výsledku jednání akademického senátu národohospodářské fakulty, uvedla Koukalová.

Ševčík tvrdí, že u protestu před Národním muzeem, kde se po skončení protivládní demonstrace část lidí snažila z budovy odstranit ukrajinskou vlajku, jen pomáhal zraněnému. Odmítl, že poškozuje dobré jméno VŠE, jak tvrdí jeho kritici a rektor školy. Na žádost rektora už dříve omezil své vystupování na veřejnosti, přestal být ekonomickým expertem hnutí Trikolora a na protivládních demonstracích nevystupuje jako řečník, řekl dříve.

Kvůli nespokojenosti se Ševčíkovým vystupováním na veřejnosti chtějí odchod nynějšího děkana z funkce také někteří studenti a absolventi VŠE. Naopak ho v otevřeném dopise rektorovi nazvaném "Nechte učit Ševčíka" podpořili někteří politici, publicisté, podnikatelé či právníci, mezi nimi poslanci SPD Jaroslav Bašta a Jiří Kobza, ústavní právník Zdeněk Koudelka, publicista Michal Semín a šéfka Trikolory Zuzana Majerová.