Řekové testy skutečně nevyžadují, hlásí CK

Praha - Řecké úřady od českých cestovatelů skutečně nevyžadují negativní testy na koronavirus, sdělili dnes ČTK zástupci cestovních kanceláří. Po výpadku zájmu v minulém týdnu, kdy se informace o plánovaných povinných testech zveřejnila, se situace podle nich vrací do normálu.

Řecko zrušilo povinnost předkládat negativní test na covid-19 při letu z ČR, která měla platit od pondělí. Na pozemní hranici ale turisté test předkládat musí, uvedlo na svých internetových stránkách české velvyslanectví v Aténách. Řecko původně chtělo zařadit Česko spolu s dalšími státy mezi rizikové, po jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) a české diplomacie změnilo názor. Řecko letošním prodejům dominuje.

"Nepožadují testy ani nic nad rámec běžného režimu. Zájem po ohlášení zprávy, že testy nejsou nakonec potřeba, opět vzrostl," sdělil ČTK obchodní ředitel kanceláře Exim Tours Petr Kostka. Podle jednatele cestovní kanceláře Travel Family Ivana Lackoviče jsou cesty do Řecka bezproblémové. "A to se týká všech řeckých ostrovů, kam létáme. Nemáme zatím jediný případ, že by nastaly nějaké komplikace v případě, že máte vyplněný on-line formulář do Řecka minimálně 24 hodin předem. Nikdo si doposud ani nestěžoval na náhodné testování po příletu na řeckých letištích. Když klienti vědí, co je čeká, tak jsou v pohodě a klidu," uvedl.

Podle něj klienty odrazuje od cestování nejistota, jako tomu bylo v minulém týdnu, kdy se o zavádění testů hovořilo. Poptávka se opět zvedla po rozhodnutí české občany netestovat. "Klienti opět začali zájezdy do Řecka kupovat, a to jak na srpnové termíny, tak i zářijové, které jsou u nás již hodně vyprodané a zbývají pouze poslední místa v určitých termínech. Řada termínů už je plná do posledního místa v letadle," dodal. Obdobně hovoří i mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. "Dál platí pouze to, že klienti musí vyplnit formulář a prokázat se QR kódem. Řecko zůstává naší nejžádanější destinací a zájem o něj dál roste. K drobnému zpomalení došlo jen minulý týden, kdy klienti vyčkávali, jaké budou přesně podmínky vstupu do země," sdělil. Marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný uvedl, že u této firmy nebyly propady prodejů protože oznámila, že by testy zákazníkům hradila.