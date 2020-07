Rekonstrukci bitvy u Sudoměře zpozdil koronavirus

Sudoměř (Strakonicko) - V netradiční termínu dnes mohli sledovat lidé rekonstrukci 600 let staré husitské bitvy u Sudoměře na Strakonicku. Zatímco v minulosti se připomínka této historické události konala vždy v březnu, letos ji pořadatelé kvůli koronaviru přesunuli na půlku prázdnin. ČTK to řekl Petr Schleiss z pořádajícího sdružení Plzeňský landfrýd. Po poledni proti sobě poprvé vyrazili zástupci krále Zikmunda a husitů. Rekonstrukce se účastnilo na dvě stovky bojovníků a 15 koní. "Ve skutečnosti proti sobě stálo 700 křižáků a 400 husitů. Kdybychom to chtěli v těchto číslech zopakovat, tak tady s ohledem na nařízení kvůli koronaviru budeme sami," řekl Schleiss. V podvečer pak pořadatelé rekonstrukci zopakovali. Celodenní program, který se mimo jiné skládal i z ukázek historického tance nebo výcviku zbrojnošů, dnes v Sudoměři sledovalo několik stovek diváků.

Schleiss dodal, že původní termín rekonstrukce byl stanoven na 28. března. Pořadatelé se vždy chtěli co nejvíce přiblížit termínu skutečné bitvy, což bylo 25. března 1420. "Jenže dva týdny před původní rekonstrukcí jsme to kvůli nouzovému stavu museli odpískat," uvedl Schleiss.

Dodal, že organizátoři potom netušili, zda se k projektu letos ještě vrátí. Jakmile však v květnu začínal stát rozvolňovat opatření kvůli koronaviru, Plzeňský landfrýd obnovil přípravu. "Je to jiné než v minulých letech. V březnu bývá zima, dneska je teplo. Navíc vzhledem k tomu, že je déle vidět, jsme mohli termín odpolední rekonstrukce posunout na pozdější čas," řekl Schleiss.

V porovnání s minulými roky však museli diváci za vstupenku i více zaplatit. Zatímco loni to bylo 150 korun, nyní stál lístek o 50 korun více. "Bohužel pořád platí řada omezení a to je důvod, proč se zvýšily náklady na uspořádání akce," řekl.

Bitva u Sudoměře byla první větší vítěznou bitvou husitů proti vojákům krále Zikmunda. Stála též na počátku vojenské slávy Jana Žižky z Trocnova. Bitva se také zapsala do vojenské historie jako první větší husitské vítězství s použitím vozové hradby.