Rekonstrukce návštěvy TGM v Hraci Králové

Hradec Králové - Rekonstrukci první návštěvy Tomáše Garrigua Masaryka Hradce Králové v prezidentském úřadu završila prohlídka opraveného Muzea východních Čech a pásmo tematických přednášek. K secesní budově přijela prezidentská kolona za účasti Selské jízdy, Sokolské stráže a jednotky československé armády okolo 14:00. V programu nechybělo ani přivítání "delegace" prvorepublikovým hradeckým starostou Františkem Ulrichem či zpěv písně Ach synku, synku.

"Akce se koná u příležitosti stého výročí první návštěvy TGM v prezidentském úřadu v Hradci Králové. Jen načasování akce jsme museli přizpůsobit otevření muzea, které se konalo 31. října. Muzeum je po rekonstrukci v podobě, kterou Masaryk spatřil," řekl ČTK jeden z organizátorů akce a pracovník muzea Jan Hrubecký. Příjezdu Masaryka před muzeem přihlížely desítky lidí.

Předlohou dnešní akce byla historická událost z 11. října 1919. Tehdy Masaryk s doprovodem navštívil nejen Hradec Králové, ale také další místa v hradeckém okrese. "Rok 1919 byl nesmírně hektický, proto návštěvu třikrát odložil. Když ale přijel, o to větší to byla sláva. Podle dobového tisku ho vítalo na 40.000 občanů," řekl ČTK Hrubecký.

Podle něj rok 1919 nebyl pro mladou republiku jednoduchý. Na Těšínsku a Slovensku probíhaly boje za udržení územní integrity a také zuřily hladové bouře v souvislosti se špatnou ekonomickou situací.

Masaryk 11. října 1919 přijel do Kuklen, které jsou v současnosti předměstím Hradce Králové, kde přesedl do vozidla připraveného hradeckou radnicí. U dnešní pedagogické a filosofické fakulty hradecké univerzity delegaci přivítal starosta města. "Poté přejel most přes Labe a za doprovodu Selské jízdy, Sokolské stráže a čestné stráže 18. pěšího pluku dorazil k muzeu, které si prohlédl," řekl ČTK Hrubecký.

Po obědě v hotelu Grand pokračoval na Hradecku v dalším programu. Nevynechal ani návštěvu rodiny Koutníkovy z Plačic, která za války zásobovala potravinami Masarykovu rodinu, jež za války trpěla rakouskou perzekucí. Masaryk za to osobně poděkoval Jaroslavu Koutníkovi, pradědečkovi Rudolfa Havránka, který se dnešní akce také zúčastnil. Potomci mají dodnes pamětní listinu podepsanou nejen Masarykem, ale i dalšími členy delegace. "Listina připomíná návštěvu (delegace) na statku. Pradědeček za války rodině pana prezidenta pomáhal," řekl dnes ČTK Havránek.

Muzeum východních Čech se oficiálně otevřelo po rekonstrukci a dvouletém uzavření letos 31. října. Oprava cenné secesní budovy, která patří městu a je národní kulturní památkou, přišla na 100 milionů korun s DPH. Zhruba 75 procent opravy městu zaplatí evropská dotace. Novinkou je návštěvnický okruh vedoucí na střešní terasu s vyhlídkou na město.

Muzeum vzniklo podle návrhu architekta Jana Kotěry v letech 1909 až 1912. Nyní je v budově k vidění pět výstav, ale samotná muzejní expozice, která zabere dvě patra a jejíž základ mají tvořit architektonické prvky města, muzeu chybí. Radnice totiž zatím nenašla firmu, která by expozici za odhadovaných 15 milionů korun vytvořila.