Řehka: nákup F-35 neoslabí jiné projekty, prioritou je těžká brigáda

Praha - Nákup letounů F-35 podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky neoslabí žádný jiný projekt modernizace armády, prioritou číslo jedna podle něj zůstává výstavba těžké brigády. Uvedl to dnes na odborném semináři k nákupu letounů F-35, který krátce předtím schválila vláda. Zástupci ministerstva také na semináři představili podrobnější informace o průmyslové spolupráci, se 14 projekty se zapojí 13 českých podniků a univerzit, přičemž celková hodnota projektů má dosáhnout 15,3 miliardy korun.

Nákup letounů F-35 je podle Řehky důležitý kvůli nutnosti udržet si technologickou převahu nad protivníky, což lze podle něj dosáhnout pouze s letounem F-35. Podstatná je podle něj také interoperabilita v rámci aliance, letounů F-35 bude podle něj kolem roku 2030 v Evropě okolo 600, ve světě pak zhruba 3000.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že nákup amerických letounů a připojení se ke spojencům, kteří letouny F-35 využívají, je signálem pro spojence i pro potenciální agresory. Odmítla také, že by se ministerstvo obrany při vyjednávání nebavilo s opozicí, podle ní zvala na jednání členy ANO včetně předsedy hnutí. Ten se ale jednání nezúčastnil.

Součástí nákupu letounů F-35 bude 14 projektů průmyslové spolupráce, zapojeno má být podle ředitelky sekce průmyslové spolupráce ministerstva obrany (MO) Radky Konderlové 13 podniků a univerzit. Celková hodnota projektů dosáhne podle ní 15,3 miliardy korun, dohody mají být uzavřeny nejpozději v den podpisu smlouvy s USA. České podniky se zapojí ve čtyřech oblastech spolupráce, do výroby komponent, výzkumu a vývoje, pilotního výcviku a údržby, servisu a oprav F-35.

Podle vedoucího integrovaného pracovního týmu Jaroslava Míky se do roku 2030 očekává vystavění nemovité infrastruktury a příprava personálu. První letouny F-35 budou hotovy v roce 2029, čeští piloti na nich zahájí výcvik ve Spojených státech. Prvních 12 letounů by podle Míky mělo do Česka přiletět v roce 2031, koncem roku by měl být v ČR zahájen jejich provoz. Plné operační schopnosti by mělo všech 24 letounů na českém území dosáhnout v roce 2035.

Česká vláda jedná o prodloužení pronájmu nyní používaných švédských gripenů do roku 2035, pronájem za 1,7 miliardy ročně by měl skončit v roce 2027. Podle Míky je prodloužení v zájmu obou stran. Podle ekonomické ředitelky MO Blanky Cupákové bude cena pronájmu gripenů po prodloužení smlouvy o 30 až 40 procent dražší, což je převážně důsledkem zastarávání techniky.