Ředitelé ZŠ a odbory návrat dětí vítají, podle jiných je unáhlený

Praha - Zástupci Asociace ředitelů základních škol a školských odborů uvítali dnešní oznámení ministra školství Roberta Plagy (za ANO), podle kterého se žáci prvních a druhých tříd vrátí příští středu do lavic. Za nejvíc problematické považují povinné roušky ve výuce. I to se podle nich ale zvládne. Předseda spolku Pedagogická komora Radek Sárközi označil rozhodnutí o návratu dětí za unáhlené.

Školy se kvůli zhoršení epidemické situace začaly zavírat v první polovině října. Základní školy přešly na výuku na dálku úplně od 14. října. Odborníci upozorňovali, že distanční vzdělávání prvňáků a druháků nemůže fungovat bez spolupráce s rodiči. Plaga proto již dříve označil znovuotevření škol pro tyto ročníky za svou prioritu.

Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý dnes ČTK řekl, že přípravy na návrat prvňáků a druháků budou jednoduché. Důvodem je podle něj i to, že se třídy nebudou dělit na menší kolektivy jako na jaře. "My tak nepotřebujeme vlastně vůbec žádná speciální opatření," uvedl. Bývalý viceprezident asociace Pravoslav Němeček, který řídí Základní školu Vltava v Českých Budějovicích, označil návrat dětí do škol za rozumný krok. Za dobrou zprávu považuje také právě to, že se třídní kolektivy nebudou dělit do menších skupin.

ZŠ Vltava bude podle Němečka připravovat na příští týden hlavně prostory pro družiny tak, aby každá měla svou místnost. Škola se podle něj před příchodem dětí vydezinfikuje. "Nějaké přípravy samozřejmě budou, ale vše se dá zvládnout," řekl.

S Černým se shodl na tom, že problematické bude možná celodenní nošení roušek. V září a na začátku října je první stupeň musel nosit jen na chodbách, teď budou povinné i ve třídách. Oba ale věří, že to nakonec všichni vydrží. "I v okolních zemích, kde se stále učí, tak se velmi často teď v rouškách učí i malé děti, a když to zvládnou malé děti v jiných zemích, tak to asi zvládnou i u nás," řekl Černý.

Spotřeba ochranných pomůcek ve školách podle něj bude nyní s ohledem na malý počet tříd relativně malá. "Většina škol má také zásoby z předchozího období," řekl.

Se znovuotevřením škol pro nejmladší školáky souhlasí také šéf školských odborů František Dobšík. Stát by se ale podle něj měl postarat o ochranné pomůcky pro zaměstnance. Za dobré gesto by považoval, kdyby školy dostaly od státu ještě aspoň deset respirátorů na každého pracovníka jako na začátku října. Podobně se vyjádřil i šéf spolku Pedagogická komora. "Ředitelé škol by určitě ocenili, kdyby jim stát dodal nanoroušky, které na rozdíl od běžných roušek chrání i toho, kdo je nosí," řekl.

Podle Sárköziho je návrat dětí do škol unáhlený. "Počet pozitivně testovaných je nyní obdobný, jaký byl, když se školy před měsícem zavíraly," upozornil. Vláda podle něj měla nejdřív zveřejnit plán postupného otevírání škol a předložit ho k veřejné diskusi.

Ve středu 14. října, kdy začala výuka na dálku, bylo v ČR 9544 pozitivně testovaných na covid-19. Tento týden v úterý jich bylo 9016. Podle bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) přibývalo na začátku října každý den 420 pozitivně testovaných žáků a studentů, nakažených pedagogů bylo 1680 a studentů přes 8200. Z dat pražských hygieniků vyplývá, že k 6. listopadu neřešili v hlavním městě ani jeden případ, který by se týkal základních, středních či vysokých škol.