Ředitel VFN: Nyní je dostatek pomůcek i léky, ale i více pacientů

Praha - Situace Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je v případě první a druhé vlny pandemie koronaviru nesrovnatelná. V první fázi totiž ještě nebylo úplně jasné, co virus dokáže, nebyly k dispozici léky a ochranné pomůcky. Zároveň ale také nebyl tak vysoký počet pacientů. V případě aktuální vlny jsou léky, dostatek ochranných pomůcek, dezinfekce. Na druhou stranu ale omezuje činnost nemocnice velký počet pacientů s koronavirem. V dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) David Feltl.

Podle něj v posledních 14 dnech výrazně přibývají pacienti s covidem-19, a to zejména lidí starší než 65 let ve středně těžkém stavu. "Nepřibývá zatím kriticky nemocných," uvedl.

Nemocnice má podle Feltla 6500 zaměstnanců, což odpovídá zhruba 4000 plným úvazkům. Nakaženo je 150 zdravotníků. "Jsme schopni postupně překlápět tzv. necovidová lůžka na covidová, ale musím říct, že se tím utlumí běžná péče. A tu tento týden utlumujeme a budeme tlumit dál. Navíc přibývá i nakažený personál," uvedl.

VFN tak podle něj plánuje práci na denní bázi. "Pokud mi včera onemocnělo celé jedno oddělení na jedné interní klinice, tak to oddělení zavřeme a ti lidé půjdou do karantény. Mezitím se nám ale nějací další lidé vrací z karantény. Jsou to takové tekuté písky," uvedl.