Real zvítězil v madridském derby na hřišti Atlética

Madrid - Fotbalisté Realu ovládli madridské derby, v 6. kole španělské ligy vyhráli na hřišti Atlética 2:1. Real Madrid vyhrál všech devět soutěžních utkání v sezoně a je nadále na prvním místě tabulky dva body před Barcelonou. Betis otočil zápas s Gironou a je po vítězství 2:1 na třetím místě. Villarreal remizoval doma se Sevillou 1:1. Getafe vyhrálo v Pamploně 2:0. San Sebastian porazil na domácím hřišti Espaňol 2:1.

Real poprvé udeřil v 18. minutě, francouzský záložník Tchouaméni vyslal přesný lob za obranu, na který si naběhl Rodrygo a razantní střelou na přední tyč překonal Oblaka. O dalších osmnáct minut zvýšili hosté náskok, únik a následná střela Viníciuse sice skončila na tyči, míč se však odrazil k Valverdemu, který zakončil do prázdné branky.

Atléticu se podařilo snížit v 83. minutě, kdy roh Griezmanna vyrazil Courtois pouze do ramene Hermosa, od kterého se míč odrazil do sítě. V první minutě nastavení Griezmann zahrával další roh, během jeho rozehrávky však střelec gólu Hermoso nedovoleně strčil do Ceballose, za což obdržel druhou žlutou kartu a byl vyloučen.

Girona se dostala v Seville do vedení, když se v 7. minutě trefil Martínez. Po osmi minutách však bylo vyrovnáno, když penaltu proměnil nejlepší střelec Betisu Borja Iglesias. Španělský útočník přidal svůj druhý gól v 71. minutě, kdy hostující Sáiz prvním dotekem po příchodu na hřiště přihrál pod sebe, čímž nechtěně poslal Iglesiase do úniku, který kanonýr Betisu proměnil.

Sevilla otevřela skóre utkání již v 8. minutě, kdy Isco zpětnou přihrávkou našel Torrese, který se přesně trefil na zadní tyč. Villarreal odpověděl v úvodu druhé půle, Coquelin průnikovou přihrávkou vybídl ke skórování Baenu, kterému se i díky šťastnému odrazu podařilo brankáře hostů překonat.

Osasuna poprvé v sezoně prohrála na domácím hřišti, její vítěznou sérii ukončilo Getafe. To se dostalo do vedení ve 30. minutě gólem Juana Iglesiase, na konci poločasu byl navíc vyloučen domácí Ávila. Výhru hostů pojistil v druhém poločase Álvarez.

San Sebastian otevřel skóre v 17. minutě po velké chybě gólmana Espaňolu, který špatně zpracoval zpětnou přihrávku. Míč mu vypíchl Kubo a do odkryté sítě uklidil míč Sörloth. Espaňol ovšem záhy vyrovnal, po rohovém kopu se prosadil Expósito. Ve 29. minutě vstřelil vítězný gól zápasu domácí Méndez.

Španělská fotbalová liga - 6. kolo:

Pamplona - Getafe 0:2 (30. J. Iglesias, 76. Álvarez), Villarreal - FC Sevilla 1:1 (51. Baena - 8. Torres), Betis Sevilla - Girona 2:1 (15. z pen. a 71. B. Iglesias - 7. Martínez), San Sebastian - Espaňol Barcelona 2:1 (17. Sorloth, 29. Méndez - 19. Expósito), Atlético Madrid - Real Madrid 1:2 (83. Hermoso - 18. Rodrygo, 36. Valverde). Tabulka: 1. Real Madrid 6 6 0 0 17:6 18 2. FC Barcelona 6 5 1 0 18:1 16 3. Betis Sevilla 6 5 0 1 10:4 15 4. Bilbao 6 4 1 1 12:4 13 5. Pamplona 6 4 0 2 7:5 12 6. Villarreal 6 3 2 1 10:2 11 7. Atlético Madrid 6 3 1 2 10:6 10 8. San Sebastian 6 3 1 2 7:8 10 9. Valencie 6 3 0 3 10:5 9 10. Mallorca 6 2 2 2 6:7 8 11. Girona 6 2 1 3 7:7 7 12. Vallecano 6 2 1 3 7:8 7 13. Celta Vigo 6 2 1 3 8:13 7 14. Getafe 6 2 1 3 6:12 7 15. FC Sevilla 6 1 2 3 7:11 5 16. Almería 6 1 1 4 4:7 4 17. Espaňol Barcelona 6 1 1 4 7:12 4 18. Valladolid 6 1 1 4 3:11 4 19. Cádiz 6 1 0 5 1:14 3 20. Elche 6 0 1 5 2:16 1