Razýmová doběhla v Davosu desátá na bruslařské desítce

Davos (Švýcarsko) - Lyžařka Kateřina Razýmová skončila na Světovém poháru v Davosu v závodu na 10 km volně desátá a dosáhla nejlepšího výsledku v sezoně. Při absenci skandinávských běžkyň vyhrála Američanka Rosie Brennanová, která zvítězila už v sobotním sprintu. K premiérovému triumfu v kariéře dvaatřicetiletá závodnice ve slabší konkurenci hned přidala další úspěch.

Závod mužů na 15 km skončil absolutním triumfem Rusů, kteří obsadili první čtyři místa. Vyhrál obhájce prvenství v SP Alexandr Bolšunov. Čeští reprezentanti se neprosadili, nejlepší z nich Michal Novák na 42. místě zaostal za vítězem o více než dvě a půl minuty.

Razýmová se dostala do top ten poprvé od lednového závodu v Novém Městě na Moravě, kde doběhla osmá ve stíhačce. Na Brennanovou ztratila 63 sekund. Na mezičase v polovině trati byla šestá, ale tempo neudržela. Po závodě uvedla, že od sebe čekala víc.

"Svůj výkon bych zhodnotila jako průměrný. Poměrně dost mě bolely nohy, což se podepsalo na výkonu ve druhém kole, kdy jsem měla problémy sledovat trať, protože už jsem viděla dvojmo. Možná to způsobila nadmořská výška," zhodnotila Razýmová svůj výkon v tiskové zprávě svazu. Před rokem byla v Davosu sedmá. "Loni se mi tu sice jelo dobře, ale to byla jiná situace, protože jsem tu nebyla před závodem ani 24 hodin. I tak ale myslím, že se není za co stydět, protože top 10 je vždycky super," dodala.

Z českých reprezentantek bodovaly i Kateřina Janatová na 23. místě a Petra Nováková, která byla o čtyři příčky horší.

Brennanová zvítězila s velkým náskokem 34 sekund před Ruskou Julií Stupakovou, dříve Bělorukovovou, a vystřídala absentující Norku Therese Johaugovou v čele Světového poháru. Třetí místo obsadila další Američanka Hailey Swirbulová, která se prosadila na stupně vítězů poprvé.

Bolšunov triumfoval z pozice lídra průběžného pořadí, do níž se při absenci Nora Johannese Hösflota Klaeba dostal díky sobotnímu druhému místu ve sprintu. Vyhrál poprvé v sezoně, ale v kalendářním roce to bylo už jeho osmé prvenství v distančním závodě, čímž vyrovnal rekord norských hvězd Björna Dählieho (1995) a Martina Johnsruda Sundbyho (2016).

Zvítězil s půlminutovým náskokem před Andrejem Melničenkem, následovali Arťom Malcev a Ivan Jakimuškin. Novák nenavázal na sobotní bodový zisk ze sprintu a skončil ve druhé polovině výsledkové listiny stejně jako Adam Fellner (46.), Petr Knop (54.) a Tomáš Kalivoda (57.).

"Dneska se mi vůbec nevedlo, necítil jsem se dobře. Do nějaké míry k tomu přispěly také lyže, které mi hodně tahaly za nohy," konstatoval Novák. "Spokojení určitě nejsme. Zejména Michal Novák má jiné ambice a na distanci by si určitě představoval umístění alespoň v nejlepší třicítce. Naopak Adam Fellner šel na svou výkonnost velmi slušně," zhodnotil kouč mužské reprezentace Vasil Husák.

Reprezentace Norska, Švédska a Finska se rozhodly do konce roku v SP nestartovat kvůli obavám z koronaviru.

Závody SP v běhu na lyžích v Davosu:

Ženy - 10 km volně: 1. Brennanová (USA) 24:49,8 2. Stupaková (Rus.) -34,0, 3. Swirbulová (USA) -40,5, 4. Něprjajevová (Rus.) -44,8, 5. Stadloberová (Rak.) -46,8, 6. Sorinová (Rus.) -51,5, 7. Digginsová (USA) -55,9, 8. Eidukaová (Lot.) -58,7, 9. Claudelová (Fr.) -1:00,2, 10. Razýmová -1:03,2, ...23. Janatová -1:53,9, 27. Nováková (všechny ČR) -2:05,5.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 33 závodů): 1. Brennanová 377, 2. Sorinová 231, 3. Johaugová (Nor.) 301, 4. Něprjajevová 239, 5. Anderssonová 203, 6. Karlssonová (obě Švéd.) 188, ...23. Razýmová 66, 39. Janatová 23, 43. Beranová (ČR) 18, 65. Nováková 4.

Muži - 15 km volně: 1. Bolšunov 32:46,4, 2. Melničenko -32,2, 3. Malcev -39,5, 4. Jakimuškin (všichni Rus.) -46,1, 5. De Fabiani (It.) -49,8, 6. Musgrave (Brit.) -55,9, 7. Parisse -56,1, 8. Manificat (oba Fr.) -57,3, 9. Spicov -1:01,0, 10. Červotkin (oba Rus.) -1:01,6, ...42. Novák -2:33,9, 46. Fellner -2:49,1, 54. Knop -3:12,1, 57. Kalivoda (všichni ČR) -3:30,8.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 33 závodů): 1. Bolšunov 437, 2. Klaebo 296, 3. Iversen (oba Nor.) 219, 4. Melničenko 214, 5. Musgrave 188, 6. Holund (Nor.) 176, ...65. Novák 10, 66. Šeller 9.