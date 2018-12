Jablonec nad Nisou - Legenda české populární hudby Karel Gott si dnes v České mincovně v Jablonci nad Nisou vyrazil zlaťák ke svým osmdesátinám, které oslaví v příštím roce. Zlatá medaile s jeho portrétem ze 60. let je první ze série. Tři medaile Gotta představí ve třech životních rolích - jako zpěváka, jako malíře a jako fenomén, který zasáhl řadu generací lidí v mnoha zemích. Zpěvák nebyl v mincovně poprvé, první zlaťák se svým portrétem si v Jablonci vyrazil před pěti lety.

"Doufám, že naše setkání zanechá dojem, že by se dalo očekávat, že na ty příští polokulatiny se tu zase uvidíme, ale ještě lepší na příští kulatiny. Nechci to přehánět, ale kdyby to vyšlo, byl bych rád," řekl při té příležitosti Gott, kterého tentokrát doprovázela na ražbu manželka. Zpěvák přiznal, že je pyšný na označení legenda. "Jsem pyšný, že jsem něco udělal, co udělalo dojem na lidi, potěšilo lidi. To je jednak moje zpívání, jednak moje malování, které jsem chtěl dělat jako hlavní. Zpívat jsem se rozhodl, až když mi nevyšla akademie," dodal.

Videozáznam slavnostní ražby medailí s tváří Karla Gotta:

Autorem první pamětní medaile, která nese na líci Gottův portrét a na rubu má Lady Carneval je Petr Horák. K dostání bude už teď v prosinci a v lednu. Zlatých medailí o hmotnosti poloviny troyské unce (15,56 gramu) razí mincovna 500, a stříbrných medailí o dvojnásobné hmotnosti bude 1000. "Prvních 80 zákazníků, kteří si zarezervují celou zlatou sadu, získá jistotu dodávky první medaile ještě do Vánoc a stejnou číselnou řadu na všech třech medailích," řekl Aleš Brix z představenstva České mincovny. Celá sada tří zlatých medailí přijde na bezmála 100.000 korun.

Medaili s motivem Karla Gotta jako malíře vytvořila Mária Filová a k dispozici bude v březnu příštího roku. Gotta jako fenomén zobrazil mladý nadějný medailér Asamat Baltaev. Ke koupi bude v červnu. Sedmadvacetiletý Baltaev pochází z Čuvašské (Suvarské) republiky, která je součástí Ruské federace. ČTK řekl, že pracovat na portrétu Karla Gotta pro něj byla velká čest. "Je to velká osobnost, když jsem říkal rodičům, že jsem dostal možnost dělat jeho portrét, byli překvapeni, protože ho znají," uvedl. Pro lícovou stranu si mladý medailér vybral portrét s kloboukem, na rubu je platinová deska, zlatý slavík a také jména zemí, kde zpěvák vystupoval.