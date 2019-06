Rath půjde kvůli zmanipulovaným zakázkám na sedm let do vězení

Praha - Bývalý středočeský hejtman David Rath půjde na sedm let do vězení. Rozhodl o tom odvolací pražský vrchní soud, který ho uznal vinným v první větvi jeho korupční kauzy. Odvolací senát snížil bývalému politikovi původní trest, podle kterého měl za mřížemi strávit 8,5 roku. První pravomocný verdikt v případu manipulací se zakázkami Středočeského kraje padl sedm let od Rathova zadržení policií. Bývalého politika zatkli kriminalisté v květnu 2012, našli u něho krabici se sedmi miliony korun.

Vedle trestu vězení uložil soud Rathovi desetimilionový peněžitý trest a sedmiletý zákaz působit ve výkonných funkcích v samosprávě. Sedm milionů korun, které u něj policie zaderžela při zatčení, podle rozsudku propadne. Rath k soudu nepřišel, na tiskové konferenci v Hostivici později řekl, že považuje rozsudek za nespravedlivý, je ale připraven se mu podrobit.

Bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra poslal vrchní soud na šest let do vězení. Každý má také zaplatit 15 milionů korun a nebude smět působit v řídicích orgánech společností.

Video: Rath považuje rozsudek za nespravedlivý a bude se dál bránit

Soud uznal vinu v případech ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici. Pětileté tresty dostali od soudu podnikatelka Lucia Novanská, jejíž firma tendry pro kraj organizovala, a manažeři Pavel Drážďanský a Tomáš Mladý. Podmíněné tresty uložil soud spolupracující obviněné Ivaně Salačové a stavaři Václavu Kovandovi.

Ratha i další ale odvolací senát zprostil obžaloby z manipulací s výběrovými řízeními na vybavení středočeských nemocnic. Zproštění se týká i zbylých obžalovaných, manažerů zdravotnických firem Jindřicha Řeháka, Martina Jireše a Jana Hájka.

Jeden z Rathových obhájců Roman Jelínek novinářům po vyhlášení rozhodnutí řekl, že rozsudek vítá vvzhledem k tomu, že Rath byl zproštěn ve čtyřech skutcích z pěti, které se ho v obžalobě týkaly. Vinu tak soud uznal pouze u zakázky související s Buštěhradem. S výrokem o vině v tomto bodě Jelínek nesouhlasí a avizoval, že podá dovolání k Nejvyššímu soudu.

Sedmileté vězení považuje Rath za nepřiměřeně tvrdé a exemplární. Je patrné, že vrchní soud podlehl tlaku veřejnosti a politiků, řekl bývalý hejtman v Hostivici. Dodal, že necítí, že by u buštěhradské zakázky udělal cokoli špatně, naopak učinil kroky, které ji zlevnily o 40 milionů korun. Kauzu považuje za politický proces, cítí se nevinný a svým způsobem hrdý.

Podle státní zástupkyně Lenky Šimkové je významným signálem pro společnost, že i po několika letech od počátku trestního řízení dospěla kauza k vyhlášení pravomocného rozsudku. I když byli Rath a manželé Kottovi zproštěni v části obžaloby, byli stále uznáni vinnými v podstatné části, uvedla po vyhlášení rozsudku žalobkyně.

Video: Žalobkyně: Rath a další byli odsouzeni v podstatné části obžaloby

Pražský vrchní soud se případem zabýval podruhé. Stejný prvoinstanční verdikt v roce 2016 zrušil kvůli použití odposlechů. Nejvyšší soud však následně uvedl, že je lze použít jako důkaz, krajský soud pak Ratha znovu odsoudil. Vrchní soud dnes zopakoval, že použití odposlechů je v dnes pravomocně rozhodnutém případu nezákonné. Krajský soud se tak měl při svém rozhodování držet podle předsedy odvolacího senátu pokynů pražského vrchního soudu.

Tresty vězení uložené v tzv. první větvi korupční kauzy bývalého hejtmana Davida Ratha:

prvoinstanční verdikt pravomocné rozhodnutí David Rath 8,5 roku sedm let Kateřina Kottová 7,5 roku šest let Petr Kott 7,5 roku šest let Lucie Novanská pět let pět let Pavel Drážďanský pět let pět let Tomáš Mladý pět let pět let Ivana Salačová tříletý podmíněný trest tříletý podmíněný trest Václav Kovanda tříletý podmíněný trest tříletý podmíněný trest Jindřich Řehák 5,5 roku osvobozen Martin Jireš 5,5 roku osvobozen Jan Hájek tříletý podmíněný trest osvobozen