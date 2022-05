Rallyeový šampionát pokračuje na Šumavě, vedení v seriálu hájí Mareš

Klatovy - Druhým závodem mistrovství České republiky v automobilových soutěžích bude od pátku do neděle Rallye Šumava Klatovy a jako lídr průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš. Stejně jako v dubnové Valašské rallye se očekává souboj trojice Mareš, Václav Pech, Jan Kopecký o celkové vítězství.

První závod osmidílného šampionátu ovládl Pech, jenž ale startuje s vozem kategorie WRC a jeho výsledky se do absolutní klasifikace nezapočítávají. Pech se proto zaměřuje na dílčí vítězství a pravděpodobně nakonec ovládne takzvanou divizi 2.

"Těšíme se, především na slavnostní start a první rychlostku, kterou je populární a divácky oblíbený okruh u Čínova. Tady je vždy obrovské množství fanoušků a úplně fantastická dech beroucí atmosféra. Doufám, že se tím nenechám moc unést, protože v mé šestadvacetileté historii se mi zde několikrát povedlo v přemíře snahy o atraktivní průjezd spadnout do příkopu," uvedl Pech, který rallye čtyřikrát vyhrál.

Tři triumfy má Kopecký, který byl nejrychlejší i loni. Osminásobný český šampion na Valašské rallye přišel o vítězství v poslední rychlostní zkoušce, kdy v náročných podmínkách ztratil 18 sekund a klesl až na třetí místo za Pecha a Mareše. Do průběžného pořadí MČR ale nasbíral 51 bodů a za Marešem zaostává jen o šest bodů.

"Šumava patří k mým oblíbeným soutěžím, a tak doufám, že se nám bude o víkendu na Klatovsku dařit. Vstup do sezony se nám povedl a myslím, že jsme se poctivě připravili na to, abychom na výkon z Valašky mohli navázat. V přípravě jsem se tentokrát zaměřil víc také sám na sebe, protože mě na Valašce trápily bolesti zad. Teď je to o dost lepší a těším se, že budu závodit zase v o něco větší pohodě," uvedl Mareš.

Rallye Šumava Klatovy odstartuje v pátek v podvečer tradiční rychlostní zkouškou Klatovský okruh, v dalších dvou dnech posádky čeká dalších jedenáct erzet. Vítězná posádka 56. ročníku bude známa v neděli po 14. hodině.

Průběžné pořadí MČR:

1. Mareš 57, 2. Kopecký (oba Škoda Fabia Rally2 Evo) 51, 3. Kristensson (Švéd./Hyundai i20 R5) 39, 4. Trojan (Škoda Fabia R5) 26, 5. Lubiak (Pol./Škoda Fabia Rally2 Evo) 23, 6. Trněný (Ford Fiesta R5) 17.