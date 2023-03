Rakušan: Každá strana v koalici má jiný vzorec ke zpomalení valorizace penzí

Praha - Každá strana a hnutí ve vládní koalici má jiný vzorec ke zpomalení budoucího růstu penzí. Je třeba najít kompromis tak, aby byl přijatelný i pro opozici a v dalších letech ho po případném úspěchu ve volbách nezrušila. V pořadu Partie televize CNN Prima News to dnes řekl vicepremiér a předseda vládního hnutí STAN Vít Rakušan. Zpomalení valorizací doporučuje ke zvládnutí zadlužování Národní ekonomická rada vlády (NERV). Vláda by novelu s novým modelem navyšování důchodů měla podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) projednávat za několik týdnů.

"Každé hnutí, každá strana v pětikoalici má trochu jiný vzorec... Máme přesnou představu, se kterou jdeme na jednání, ale nejdříve to řekneme našim kolegům. Hlavně je potřeba přijít s takovým kompromisem, který bude přijatelný i pro opozici, kdy ho nebude mediálně torpédovat," uvedl Rakušan. Vyzval opozici, aby s koaličními zástupci jednala.

V řádném termínu se teď důchody zvyšují vždy od ledna o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. V mimořádném termínu se zvedá procentní zásluhový díl důchodu poté, co přírůstek cen za sledované období přesáhne pět procent. Rakušan návrh svého hnutí STAN ke zpomalení budoucího přidávání nepřiblížil. Na páteční tiskové konferenci nechtěl být konkrétnější ani ministr práce Jurečka. Řekl jen, že chce návrhy projednat v příštích týdnech s opozicí, odbory a zaměstnavateli.

NERV navrhovala už loni vrátit se při řádné valorizaci k růstu o třetinu růstu reálných mezd. Česká televize před nedávnem informovala o tom, že při mimořádném navyšování by podle interního podkladu ministerstva práce mohli důchodci buď dostat příspěvek 5000 korun, nebo by se zohlednila jen polovina cenového přírůstku, nebo by se mimořádně důchody nezvyšovaly a zdražování by se dodatečně zohlednilo při běžném růstu penzí v lednu.

Podle schváleného rozpočtu převyšují letos výdaje na penze příjmy z pojistného o 62,5 miliardy korun. Tato suma nezahrnuje ještě mimořádnou červnovou valorizaci. Vláda prosadila její snížení. Vyplatit se tak má na mimořádné přidání letos o 19 miliard korun méně, tedy 15,4 miliardy místo 34,4 miliardy korun. Do roku 2030 po všech následujících valorizacích by rozdíl podle Národní rozpočtové rady vzrostl na 250 miliard korun.

V červnu průměrný starobní důchod vzroste kvůli inflaci mimořádně o 760 korun. Zásluhový díl penze se zvedne o 2,3 procenta a k tomu ještě o 400 korun. Výhodnější je to pro nižší penze. Podle původního vzorce by to bylo o 1770 korun. Zásluhový díl by rostl o 11,5 procenta.