Lány (Kladensko) - Předseda Starostů a nezávislých (STAN) a kandidát na ministra vnitra Vít Rakušan chce do poloviny volebního období předložit změnu legislativy krizového řízení, která bude lépe reagovat na nové typy hrozeb - pandemie, blackouty či terorismus. Priority v bezpečnosti dnes představil prezidentovi Miloši Zemanovi na zámku v Lánech. Novinářům řekl, že na obecnou politickou debatu s hlavou státu neměl moc času. Doufá ale v to, že Zeman jmenuje vládu jako celek. Z jeho pohledu prezident počítá s tím, že by kabinet mohl okolo poloviny prosince opravdu vzniknout.

Fotogalerie

Program v bezpečnosti i ve vedení a řízení ministerstva vnitra označil Rakušan za ambiciózní. Důležitá je podle něj zejména důkladná změna legislativy krizového řízení. Česko je totiž na všech úrovních připraveno na tradiční hrozby, jako jsou například povodně. Méně ale na nové krize. "Ta pandemická situace nás evidentně překvapila," prohlásil. Bude proto podle něj nutné co nejdříve udělat z Ústředního krizového štábu "operativní těleso".

Video: Rakušan se Zemanem mluvili zejména o prioritách ministerstva vnitra

08.12.2021, 13:00, autor: Jakub Šťastný, zdroj: ČTK/Video

Krizový štáb by se tak měl podle Rakušana zúžit a přestat být diskusní skupinou. V boji proti covidu-19 jsou také podle Rakušana potřeba pravidelné schůzky ministrů a pevná analytická skupina odborníků, o kterou se bude vláda opírat. Nová skupina také pracuje na tom, jak by měla vypadat implementace a hlavně vysvětlení protikoronavirových opatření. Protože vláda nechce lockdown a zavírat školy, je potřeba, aby lidé skutečně dodržovali stávající nařízení.

Do poloviny volebního období pak podle něj ministerstvo představí dlouhodobou změnu legislativy. Pro její přípravu vznikne na úřadu pracovní skupina. Krizové řízení musí podle Rakušana v budoucnosti lépe uchopit i krize jako blackouty nebo terorismus.

Video: Rakušan chce do poloviny volebního období změnu krizového řízení

08.12.2021, 13:30, autor: Jakub Šťastný, zdroj: ČTK/Video

Kandidát na ministra Zemana také upozornil na problémy, které v resortu vidí. "Není to úplně dobrá situace na České poště," uvedl. "Upozornil jsem na to, že je potřeba dotáhnout reformu některých specializovaných pracovišť policie," dodal. Představil i koncept Národního poradce pro oblast bezpečnosti.

Rakušan se Zemanem nemluvil o tom, že na úterním jednání v Lánech prezident podle Frekvence 1 doporučil Janu Lipavskému (Piráti), aby odstoupil z kandidatury na ministra zahraničí v nové vládě Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. "Velmi obecně jsem samozřejmě vyjádřil naději, kterou v sobě všichni máme, že vláda bude nominována jako celek," uvedl. Dodal, že si koalice za kandidáty stojí. "Na nějakou tu obecnou politickou diskusi příliš času nebylo," dodal. Prezident ale z jeho pohledu počítá s tím, že by vláda mohla někdy okolo poloviny prosince skutečně vzniknout.

Ohledně účasti na olympijských hrách v Pekingu by se podle Rakušana mělo postupovat po "jednotné evropské lince". Nejprve je potřeba se dohodnout na společném názoru v koalici. "Za druhé se ptát, jak se k tomu budou stavět naši evropští partneři," uvedl. Pro neúčast politiků na zimní olympiádě se v úterý vyslovil Lipavský. Představitele vlády nevypraví kvůli porušování lidských práv v Číně Spojené státy americké.

Rakušan za Zemanem do Lán přijel dopoledne. Cestou za ním se zastavil na lánském hřbitově a položil květiny na hrob prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Rozhovory kandidátů na ministry ve vládě nového premiéra Petra Fialy (ODS) se Zemanem pokračují osmým dnem. Prezident i dnes schůzky kvůli nákaze covidem-19 absolvuje v plexisklem oddělené kóji. Odpoledne přijme hlava státu kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN).