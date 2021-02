Rakousko ruší výjimky pro pendlery, budou muset doložit test

Vídeň - Pendleři dojíždějící kvůli zaměstnání do Rakouska budou mít napříště stejně jako ostatní přijíždějící povinnost se registrovat a rovněž budou muset předkládat jednou za týden negativní PCR test na koronavirus. Na tiskové konferenci to podle agentury APA řekl rakouský ministr vnitra Karl Nehammer.

Vídeň už v pondělí ohlásila postupné rozvolňování opatření proti šíření koronaviru, ale zároveň upozornila, že se zpřísní režim na hranicích. Nehammer řekl, že policie a zdravotní úřady zintenzivní kontroly jak na hranicích, tak v lyžařských areálech.

I pendleři se podle něj budou muset před příjezdem registrovat a musí se jednou za týden prokázat negativním testem. Může jít o antigenní i PCR test, který nebude starší než sedm dní, upřesnil ministr na novinářský dotaz. Zavedení testovací povinnosti pro pendlery není překvapením, původně měla platit už od pondělí. Vláda ji ale potvrdila až dnes.

I pendlerům přibude povinnost registrace prostřednictvím formuláře, který je v němčině a angličtině na internetu (www.oesterreich.gv.at). Při registraci budou muset uvést své jméno či kontaktní údaje.

Výjimku z této povinnosti mají například lidé, kteří Rakouskem jen projíždějí, a také osoby, které do Rakouska cestují v naléhavé a neodkladné rodinné záležitosti, jako je například pohřeb.

Nehammer také uvedl, že zůstávají kontroly na hranicích se sousedními státy včetně České republiky. Ministr v té souvislosti poukázal na to, že právě Česká republika má stále vysoké počty nově infikovaných. Pokračovat budou také kontroly na hranicích se Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem.

Podrobnosti ohledně provádění hraničních kontrol mají být uvedeny v nařízení ministerstva zdravotnictví. Z rakouských médií zatím není jasné, kdy začnou zpřísněná opatření na hranicích platit.

Rakouská vláda zároveň zpřísnila podmínky cestování do země. Například z povinné desetidenní karantény po příjezdu do Rakouska se už lidé podle Nehammera nebudou moci vyvázat novým negativním PCR testem. Podle agentury APA ale z ministerstva vnitra po dnešní tiskové konferenci zaznělo, že možnost zkrácení karantény negativním testem je stále předmětem diskuse. Dosud to bylo možné po pěti dnech. Nehammer potvrdil, že pendleři mají z desetidenní karantény i nadále výjimku.

Rakousko dále zvýšilo pokuty za nedodržování protiepidemických opatření. Za nenošení respirátoru a nedodržování odstupů nyní bude hrozit pokuta ve výši 90 eur (přes 2300 korun), zatímco dosud to bylo 25, potažmo 50 eur.

Rakousko, které už týdny registruje několikanásobně nižší denní počty nakažených než Česko, zpřísňuje režim na hranicích v době, kdy v jiných oblastech opatření z třetího takzvaného lockdownu rozvolňuje. Příští pondělí se budou moci otevřít všechny obchody, muzea, galerie, zoologické zahrady či kadeřnictví. Podmínkou pro vstup do obchodů bude respirátor FFP2, omezený bude také počet zákazníků na prodejnu. Třeba u kadeřnictví či kosmetických salonů bude nutné předložit negativní test na koronavirus, který nebude starší než 48 hodin.

Po zimních prázdninách, které skončí v části spolkových zemí 8. února a v dalších o týden později, se budou moci do lavic vrátit žáci prvních stupňů základních škol. Starší žáci se budou ve školách střídat ve "směnném provozu". Novinkou bude povinné testování školáků dvakrát týdně. Bez otestování se žáci nebudou moc do školy vrátit a budou se muset dál účastnit distanční výuky.