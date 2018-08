Praha - Společný podnik dopravního podniku (DPP) a Penty na výkup pozemků a rozvoj okolí stanic linky metra D nebude. Záměr dnes odmítla pražská rada. Proti hlasovali zástupci Trojkoalice, kteří jej dlouhodobě kritizují, ale i část radních za ANO a ČSSD. Cílem plánu mělo být rychle vykoupit pozemky pro stavbu, což mělo být umožněno faktem, že většinu 51 procent v podniku by vlastnila Penta. Nebylo by tak nutné se řídit pravidly pro veřejné subjekty.

Podle informací ČTK pro návrh z 11 členů rady hlasovali tři zástupci ANO a dva ČSSD. Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) už záměr na radu chtěl předložit v polovině července, nakonec jej však stáhl. Dnešní zamítnutí plánu nechtěl komentovat.

"Trojkoalice dlouhodobě upozorňovala na nedostatky tohoto projektu. To, že dnes nebyl na radě schválen, považuji za vítězství zdravého rozumu," uvedla náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice). Dodala, že podnik již není nutný, protože nedávno schválená novela zákona umožní rychlejší vyvlastňování pozemků. DPP si k tomu nechal zpracovat právní analýzu, podle které sice novela proces vyvlastnění zřejmě urychlí, ale i tak by získání všech pozemků trvalo.

Podle plánu DPP měla mít Penta, která uspěla v tendru, v podniku většinový podíl 51 procent. Mohl by tak za pozemky platit vyšší než odhadní ceny, což veřejné subjekty nemohou. Společný podnik měl zároveň těžit z finančního zhodnocení pozemků přilehlých k novým stanicím, a pokrýt tak část nákladů na výstavbu. Plán se netýkal stavby samotného metra, pouze stanic. Podle kritiků navržené uspořádání nebylo dostatečně transparentní a nezaručovalo, že Praha z podniku nevyjde se ztrátou. DPP to odmítl.

Metro D má odlehčit trase C a propojit sídliště na jihu Prahy s centrem. V první fázi výstavby má vzniknout úsek Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory a pak do konečné Depo Písnice. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče. Koncem letošního roku mají začít první průzkumné práce.