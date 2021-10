Radim Fiala (SPD): Do vlády s ANO půjdeme jen, pokud slíbí zákon o referendu

Praha - Za hlavní podmínku pro případný vstup do vlády s ANO považuje hnutí SPD zákon o referendu, který by umožnil hlasování o vystoupení nebo setrvání České republiky v Evropské unii. Ve volebním štábu na pražském Střížkově to řekl místopředseda strany Radim Fiala. Zopakoval také, že SPD z programových důvodů předem vylučuje spolupráci s Piráty.

Fiala řekl, že za úspěch by hnutí považovalo výsledek lepší než před čtyřmi lety, kdy získalo zhruba 10,6 procenta hlasů. Po sečtení asi třetiny hlasů má nyní podle dat Českého statistického úřadu necelých 11 procent. Místopředseda také řekl, že po volbách by SPD chtěla být ve vládě, aby měla příležitost prosadit co nejvíce bodů svého programu.

V souladu s předchozími vyjádřeními představitelů strany Fiala opět řekl, že vylučuje povolební spolupráci s Piráty. "Jejich program a náš program jsou úplně proti sobě," uvedl. S hnutím ANO naopak programové průniky vidí, za hlavní podmínku pro spolupráci nicméně označil zákon o celostátním referendu. "Já za SPD můžu říct, že my z toho volebního programu neuhneme," řekl.

Další, byť méně důležitou podmínkou pak podle něj je, aby v případné vládě nebyl premiérem Andrej Babiš (ANO), který by si podle Fialy měl nejprve vyřešit svoje aktuální problémy. Místopředseda také řekl, že sám zatím uvažoval o tom, že by zůstal předsedou poslaneckého klubu SPD, a že ve vládě by podle názoru hnutí měli zasednout odborníci.

Štáb hnutí se nachází v hotelu Duo o stanice metra Střižkov. Předseda strany Tomio Okamura by se měl ve štábu objevit po 16:00. Novináři mají ke sledování výsledků vyhrazenou zvláštní místnost, do sálu k politikům nemají přístup.