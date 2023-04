Radil se dočkal prvního gólu v letošním play off, byl rovnou vítězný

Pardubice - Do pátého zápasu si musel počkat na první zásah v letošním play off pardubický útočník Lukáš Radil. Nejproduktivnější hráč Dynama v základní části se prosadil ve 36. minutě a jeho gól na 3:1 byl nakonec i vítězný. V rozhovoru s novináři Radil ocenil, jak ho dokázal na konci rychlého výpadu do útočného pásma Třince najít před brankou Robert Kousal.

Kousal přesprintoval velkou část kluziště a poté, co udržel kotouč v souboji s Adamem Smithem, nabídl zpětnou nahrávkou Radilovi gól jako na stříbrném podnosu. "Já jsem Robertovi hrozně věřil. Myslím, že v devíti z deseti případů by to tam dával. Byla to krásná přihrávka, pro mě do prázdné. Takže pecka,“ popsal Radil.

Zkušený pardubický forvard předtím zvedal ruce nad hlavu už v deváté minutě, jenže po trenérské výzvě Třince nebyl gól uznán kvůli nedovolenému bránění brankáři. "Vím, že tam spadli na gólmana. Jen jsem dorazil puk, pak jsme doufali. Ale nevím, to je na posouzení rozhodčích a jejich svědomí," podotkl Radil.

S Dynamem tento moment neotřásl. Ještě v první třetině překonal gólmana Ondřeje Kacetla dvakrát Lukáš Sedlák. Poprvé uspěl dorážkou ze vzduchu, druhou trefu přidal po vysokém obloučku Jana Košťálka z obranného pásma.

"Věděl jsem, že to letí někam dopředu, tak jsem tam jen valil, abych všechny předjel. Pak jsem slyšel Davida Ciencialu, že to letí trochu ode mě napravo. Spadlo to přímo, kam jsem potřeboval, navíc hezky na placku, puk nejel dál. Bylo tam štěstí a já pak jen doufal, že to trefím," řekl hráč zápasu z pardubické strany Sedlák.

Dynamo dvakrát rychle udeřilo po vhazování ve vlastním obranném pásmu. "Čím rychleji budeme hrát, oni nebudou mít čas obranu postavit. Jen teda bych taky neřekl, že to bylo něco extra. Takhle se snažíme hrát taky celou sezonu, nevymýšleli jsme tam nic speciálního," dodal Sedlák.

Pro Pardubice bylo důležité, že právě na hrdinu čtvrtfinálové série Ocelářů proti Spartě Kacetla dokázali rychle najít recept. "'Sedlo' to tam skvěle napálil. Je skvělý kolem brány, stejně jako jeho celá lajna. Myslím, že jsme z Kacetla měli trochu respekt, ale stejně tak i on z nás. Bylo to vzájemné. Je jenom dobře, že jsme to prolomili na začátku a trochu tu jeho auru znejistili," poznamenal Radil.

Třinecký brankář měl v prvním duelu série 30 úspěšných zákroků. "Káca je špička mezi gólmany v extralize, ale my máme taky Willa, Frodla a další. Na takové gólmany střílíme celou sezonu. Pro nás to není nic nového," dodal Radil.

K úspěchu vedla i poctivá práce před gólmanem Ocelářů. "Vyplynulo to ze hry. Jednou nám neuznali gól, ale nemyslím si, že bychom vyloženě chodili do brankáře. Chtěli jsme sbírat dorážky; když cloníte brankáři, on nevidí, padají z toho góly. Víme, že do branky potřebujeme chodit, nepřišlo mi, že bychom teď byli nějak důraznější než normálně," přidal svůj pohled Sedlák.

"Můžeme být ale disciplinovanější, po odpískání po nás Třinec před brankou chodil a my bychom se měli udržet. Jinak to chce pokračovat takhle dál, držet si naši hru, kterou jsme předváděli většinu zápasu," plánoval do dalších zápasů Sedlák.

Pardubičtí vykročili úspěšně do další série, před kterou zaznívala slova o tom, že musí být vidět, kdo chce vítězství víc. "Stoprocentně to bylo vidět na konci, kdy Třinec hrál bez brankáře. Obětavě jsme se vrhali do střel a nechtěli jsme to za žádnou cenu pustit. V tom se ukazuje síla týmu, to je pro nás hodně důležité. Dodává nám to psychické síly, Třinci naopak možná trochu ubere," věřil Radil.

Už v pondělí od 18 hodin začne na východě Čech druhý díl semifinálové série. "První zápas teď musíme zase hodit za hlavu a v pondělí se nachystat na úplně nový duel, který může být klidně daleko víc zavřený, nebo naopak ještě víc otevřený. Koukneme na video, co můžeme udělat lépe, a půjdeme na to," přemítal Sedlák.

"Bude to dost podobné. Budou si věřit, my taky. Víme, že Spartu udělali ve druhém zápase, tak se zase připravíme na sto procent. Budeme hrát stejně. A ještě zkusíme přidat něco navrch," uzavřel Radil.