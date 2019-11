Řada kempů v ČR se ještě nepřizpůsobila karavanistům, řekl expert

Brno - Řada českých kempů se podle předsedy Sdružení dovozců obytných vozidel OSCAR Jana Bízika ještě nepřizpůsobila současným požadavkům karavanistů. Proto se jim mnozí vyhýbají a jezdí do zemí, kde jsou služby lepší. Stejně tak se jim ve větší míře vyhýbají i zahraniční karavanisté, které navíc odrazuje stav českých dálnic a vysoké poplatky v případě, že mají obytný vůz těžší než 3,5 tuny, řekl Bízik v rozhovoru s ČTK na brněnském veletrhu Caravaning Brno.

Karavaning přitom podle něj skrývá stále velký potenciál jako zdroj příjmů z turistického ruchu. "Podle německé studie je jeho podíl na příjmech z turistického ruchu v Česku 12 procent. Mezi zeměmi bývalého východního bloku jsme tak v žebříčku na druhém místě. Ale když jsem se snažil mluvit s lidmi z ministerstva pro místní rozvoj, tak mi řekli, že je to minoritní záležitost a že je to nezajímá. Přitom jde o miliardy korun, které by u nás mohli zahraniční turisté utratit. Jedná se často o bohatší turisty, kteří mají zájem Česko poznávat a zůstávají tu více dnů," řekl Bízik.

Služby jsou však podle něj stále horší než v západní Evropě. "Kempy vznikaly za socialismu a mnoho z nich nabízí zázemí prakticky stejné jako tehdy. Samozřejmě se našli někteří, kteří pochopili, co je potřeba, a renovují a nabízejí nová zařízení i služby," řekl Bízik. Podle něj ale prozření přišlo relativně pozdě a ještě dlouho potrvá, než se kempy dostanou na úroveň západoevropských.

Samozřejmostí je dnes podle něj samostatné místo ohraničené živým plotem, přípojka na elektřinu, pitnou vodu a odvod splaškové vody, moderní kuchyňky, sušárny či služby pro děti. "Rodiče hledají mělkou vodu, pískoviště, herny. A jelikož Češi už procestovali zahraničí, tak vědí, jaké služby mohou dostat, a chtějí je i v Česku," řekl Bízik. Češi tak často jezdí například do Maďarska, kde v lázeňských oblastech nacházejí velmi dobré služby, oblíbené je pro karavanisty také Chorvatsko.

Příjezd zahraničních turistů s karavany kromě úrovně služeb omezuje i dopravní dostupnost. Problémem je jak kvalita silnic a dálnic, tak cena mýtného. "Nedává logiku, aby obytné auto platilo stejné mýto jako čtyřicetitunový kamion. Jen za cestu z Prahy do Břeclavi na hranice takové auto zaplatí 2000 korun. A v pátek odpoledne, kdy rodiny často vyrážejí, je to ještě o polovinu dražší," řekl Bízik.

Zmínil také, že vedle letních kempů se začíná prosazovat trend zimních kempů, které mají tradici v Alpách v Rakousku a v Itálii. "Říkám, že lepší než karavan zazimovat je postavit jej do zimního kempu a jezdit do něj na hory jako na chatu. V Česku už jsou takové kempy například v Krkonoších či Orlických horách," zmínil Bízik.