Rada Evropy: Likvidace ruského Memorialu by byla ranou pro společnost

Štrasburk/Praha - Rozpuštění nevládní organizace Memorial, která patří mezi nejstarší a nejrespektovanější skupiny hájící lidská práva v Rusku, by bylo "další zničující ranou pro občanskou společnost, která je základním pilířem každé demokracie", uvedla dnes v prohlášení generální tajemnice Rady Evropy Marija Pejčinovičová Buričová. Německý ministr zahraničí prohlásil, že kroky směřujícími k uzavření sdružení je šokován. Snahu o likvidaci Memorialu kritizovalo také několik českých organizací. O uzavření sdružení ruská generální prokuratura požádala soud.

"Vyzýváme proto úřad ruského generálního prokurátora, aby přehodnotil své rozhodnutí týkající se nejstarší a nejvýznamnější lidskoprávní organizace v Rusku," napsala šéfka Rady Evropy.

Prokuratura jako důvod pro rozpuštění podle Memorialu uvedla, že organizace soustavně porušuje kontroverzní zákon o takzvaných "zahraničních agentech". Toto označení, které si z dob Sovětského svazu nese hanlivý podtext, obnáší další vládní kontrolu a komplikace. Rusko kontroverzní zákon o "zahraničních agentech" přijalo v roce 2012 a postupně ho rozšířilo z nevládních organizací na nezávislá média i jednotlivce, kteří přijímají finance ze zahraničí a podle úřadů vyvíjejí politickou činnost. Uskupení označilo postup úřadů za nezákonný a chce se proti němu odvolat.

"Jak Rada Evropy uvedla při několika příležitostech, tento zákon stigmatizuje nevládní organizace, média a jednotlivce a měl v posledních letech represivní dopad na občanskou společnost v Rusku,“ uvedla Pejčinovičová Buričová a opětovně požádala o zrušení zákona.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas prohlásil, že je šokován kroky směřujícími k uzavření sdružení. "Nezávislé, kritické a profesionální vypořádání se s minulosti je také neocenitelně důležité pro vztahy mezi Německem a Ruskem - zejména pokud jde o zločiny, které Němci spáchali na lidech v Sovětském svazu," uvedl šéf německé diplomacie. "Politicky motivovaná perzekuce kritické občanské společnosti musí skončit," dodal.

Snahu o likvidaci Memorialu dnes kritizovalo také několik českých organizací. Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) v prohlášení zároveň žádá české politiky, aby o situaci jednali na celoevropské úrovni. Organizace Gulag.cz, Memorial Česká republika, Post Bellum/Paměť národa, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty označily ve společném prohlášení případnou likvidaci sdružení za likvidaci ruské paměti a ochrany lidských práv a vyzvaly soud, aby případ Memorialu opravdu nezávisle posoudil.

Kreml se dnes zdržel vyjádření k postupu prokuratury. "Nevím, co je důvodem, a proto to nemohu komentovat," řekl podle agentury Interfax mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Na otázku, zda je prezident Vladimir Putin informován, odvětil, že nikoli, ale určitě bude tato otázka, budící velký ohlas, zařazena do přehledu událostí pro šéfa státu.

Memorial vznikl na konci 80. let a k jeho zakladatelům patřil sovětský disident a nositel Nobelovy ceny za mír Andrej Sacharov. Organizace proslula především odhalováním zločinů stalinismu, věnuje se také ochraně lidských práv. Uskupení samo sebe označuje spíše za hnutí než za jednu organizaci. V roce 2018 mělo přes 60 poboček a přidružených organizací po celém Rusku.

Rada Evropy se sídlem ve francouzském Štrasburku je spolu s Evropským soudem pro lidská práva odpovědná za ochranu lidských práv ve 47 členských státech. Ani jedna z institucí není orgánem Evropské unie.