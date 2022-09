Putinova mobilizace je podle představitelů ČR eskalací války

Praha - Eskalací Ruskem rozpoutané války na Ukrajině a reakcí na ruský vojenský nezdar je podle prezidenta Miloše Zemana a zástupců české vlády částečná mobilizace, kterou dnes ráno vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. Česko i další státy Evropské unie, jíž nyní ČR předsedá, budou Ukrajině dál pomáhat, uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Plánovaná referenda v okupovaných regionech o připojení k Rusku, která Putin podpořil, Česko nikdy neuzná, oznámil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Zásadní bude, jak Rusové mobilizované útvary použijí, řekl ČTK bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý.

"Ruská mobilizace je zřejmě důsledkem ukrajinských vojenských úspěchů z poslední doby. Adekvátní reakcí by bylo zvýšení pomoci Ukrajině, ale to nejenom ve vojenské oblasti," uvedl Zeman v prohlášení, které na twitteru zveřejnil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Částečná mobilizace je dalším důkazem toho, že jediným agresorem je právě Rusko, uvedl také Fiala ve vyjádření pro ČTK. "Jako předsednická země (EU) chceme spoluiniciovat zachování jednotného postoje evropských států vůči ruské agresi," řekl premiér při dnešní návštěvě Hluboké nad Vltavou. "Znamená to další podporu Ukrajiny. I v tom existuje shoda mezi evropskými zeměmi. Myslím (pomáhat) nejen humanitárně, ale také vojensky a finančně," dodal.

Také podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) vyhlášení mobilizace znamená pro ČR jediné, a to dál podporovat Ukrajinu. Mobilizace Rusku nepomůže, protože nic nenasvědčuje tomu, že má ještě koho mobilizovat, podotkla. "Putin tím přiznal svou prohru a přiznal, že nedokázal čelit motivovaným ukrajinským vojákům a že vlastně sahá v nouzi, ve které je, k tomuto krajnímu řešení," uvedla.

Definitivně padá Putinova lež o speciální vojenské operaci, jak Rusko označuje vpád své armády na Ukrajinu, napsal na twitteru vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). "Putin zkrátka vede krvavou válku proti Ukrajině," doplnil a vyjádřil přesvědčení, že Putin nevyhraje ani v energetické válce, kterou vede proti celé Evropě. Jde zřejmě o reakci na relativně úspěšnou protiofenzivu Ukrajiny, řekl před jednáním vlády vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Podle předsedy sněmovního zahraničního výboru Marka Ženíška (TOP 09) je ruský prezident "naprostý šílenec, kterého je nutné zastavit teď." Putin se dostává do úzkých, poznamenal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Podle Černochové byl Putinův projev, ve kterém částečnou mobilizaci vyhlásil, hlavně snahou udržet svou pozici v očích Rusů.

S názorem, že Putin mobilizací přiznal nezdar ve svých plánech na Ukrajině, se ztotožnil Zdeněk Petráš z brněnské Univerzity obrany. Putin to ale podle něj nemůže ruské veřejnosti říct otevřeně, musí to zaobalit do něčeho jiného. "Vyhlásit mobilizaci za účelem posílení aktivit na Ukrajině by mohlo oslabit Putinovu pozici. On ji naopak potřebuje posílit. Bude dělat vše pro to, aby v ruské společnosti zavládl pocit toho, že Rusko je ohroženo," podotkl Petráš.

Podle Šedivého je vyhlášení částečné mobilizace v Rusku zlomový bod. Na frontě se vytvoří pro Ukrajinu poměrně složitá situace, kdy Rusko nebude mít k dispozici kvalitnější vojsko, ale bude mít převahu v kvantitě, upozornil. Záležet ale bude, jak Rusové mobilizované útvary použijí, uvedl Šedivý. Připomněl předchozí snahy Ruska posílit armádu vytvořením praporů z jednotlivých oblastí, zapojením žoldnéřů z takzvané Wagnerovy armády nebo vězňů ochotných válčit. "Rusko je dneska v kritickém bodě, kdy muselo udělat některé kroky, aby neztratilo dobyté území na Ukrajině," dodal.

Putinům krok je podle Šedivého navázán na referenda, která by se měla konat na územích okupovaných Ruskem. Díky nim může před ruskou společností částečnou mobilizaci obhájit. "Putinovo vyhlášení částečné mobilizace i pseudoreferenda v okupovaných regionech eskalují imperiální agresi Ruska a vedou k dalšímu umírání i Rusů. Tvrzení, že Rusko je ohroženo, je odpornou lží," uvedlo na twitteru české ministerstvo zahraničí. Lipavský ráno na stejné sociální síti oznámil, že Česko referenda chystaná proruskými separatisty nikdy neuzná. Podobný postoj vyjádřili také představitelé západních zemí i mezinárodních institucí.