Putin sám schválil zapojení Abramoviče do vyjednávání, píše Financial Times

Londýn - Ruský prezident Vladimir Putin osobně schválil zapojení miliardáře Romana Abramoviče do mírových rozhovorů Ruska s Ukrajinou. Napsal to list Financial Times s odvoláním na dvě osoby údajně obeznámené s touto věcí. Podle deníku Abramovič už koncem února usiloval o souhlas na nejvyšší úrovni s tím, aby pomohl zahájit jednání o příměří mezi Kyjevem a Moskvou. To je v rozporu s dlouhodobými tvrzeními oligarchy, že nemá blízký vztah s ruským prezidentem.

Tři lidé podle britského listu uvedli, že Abramovič se poté, co obdržel Putinovu podporu, setkal s vysokým představitelem úřadu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby pomohl s přípravou rozhovorů. Od té doby strany začaly diskutovat o předběžném plánu, jak zastavit ruskou invazi na Ukrajinu.

Jednání přitom pokračují, přestože se Kyjev a jeho západní spojenci obávají, že Moskva jich může využít, aby získala čas pro přeskupení svých jednotek a pro obnovení pozemní ofenzivy.

Financial Times poukázal na to, že západní činitelé informovaní o průběhu rozhovorů zpochybnili, zda Abramovič v jejich přípravě vůbec nějakou roli sehrál. Podle dalších se mohl pokusit zveličit své zásluhy ve snaze zabránit tomu, aby se stal terčem západních sankcí a neztratil tak kontrolu nad svými aktivy v Británii, včetně fotbalového klubu Chelsea.

Evropská unie a Británie na ruského miliardáře už ale sankce uvalily. Nicméně deník The Wall Street Journal ve čtvrtek s odvoláním na informované osoby napsal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v nedávném telefonátu s americkým prezidentem Joem Bidenem přimlouva, aby Američané nezařazovali Abramoviče na svou černou listinu. Údajně by totiž podle uvedených osob mohl být prostředníkem mezi Ukrajinou a ruským prezidentem Vladimirem Putinem a přispět k dojednání míru.