Putin je ochoten uvolnit vývoz ukrajinského obilí, uvedl předseda Africké unie

Soči - Africké země jsou oběťmi současné potravinové krize vyvolané válkou na Ukrajině, řekl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi podle agentury Reuters předseda Africké unie Macky Sall, který dnes navštívil ruské Soči. Putin podle vyjádření senegalského prezidenta dal najevo ochotu "usnadnit" export ukrajinského obilí. Šéf Kremlu zároveň podle agentury TASS znovu odmítl, že by Rusko mělo současnou krizi na svědomí. Ruská Černomořská flotila ale podle ukrajinských a západních zdrojů blokuje ukrajinské přístavy, přes něž se před válkou většina obilí vyvážela.

"Přijel jsem za vámi, abych vás upozornil, že naše země, přestože jsou daleko od (válečného) dramatu, jsou oběťmi ekonomické krize," řekl podle Reuters Putinovi senegalský prezident, který nyní stojí v čele Africké unie.

Situace, kdy rostou ceny obilí nebo stolních olejů, tvrdě dopadá na africké státy. Ty v letech 2018 až 2020 dovážely 44 procent obilí z Ruska a Ukrajiny, vyplývá podle agentury AP z dat OSN.

Putin dnes ale předsedu AU podle jeho slov ubezpečil, že Rusko je připraveno krizi řešit. "Prezident Putin nám dal najevo ochotu usnadnit vývoz ukrajinských obilovin," uvedl Sall na twitteru. "Rusko je také připraveno zajistit export ruského obilí a ruských hnojiv. Vyzývám všechny partnery, aby zrušili sankce na obilí a hnojiva," doplnil Sall, který se vydal do Soči společně s prezidentem komise Africké unie, Moussou Fakim Mahamatem.

Moskva z přerušení vývozu ukrajinského obilí viní Kyjev a Západ. Tvrdí, že ukrajinští vojáci zaminovali ukrajinské přístavy a že západní země způsobily krizi uvalením protiruských a protiběloruských sankcí. Tuto pozici dnes znovu zopakoval Putin. "Západní země po zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině podnikly kroky, které vyostřily situaci s hnojivy a potravinami," řekl. Tvrzení, že Rusko brání vývozu obilí z ukrajinských přístavů, označil za lež.

Ruský prezident zároveň prohlásil, že Rusko je připraveno zabezpečit vývoz ukrajinského obilí přes přístavy, nad nimiž získalo během války na Ukrajině kontrolu, například přes Berďansk na pobřeží Azovského moře. Obilí by se podle něj mohlo vyvážet také například přes Bělorusko, ale v takovém případě by bylo zapotřebí zrušit sankce uvalené na Minsk. Putin také uvedl, že Rusko může v nadcházející sezoně (od začátku června letošního roku do konce června příštího roku) zvýšit export obilí až na 50 milionů tun. Do konce nynější sezony podle něj Rusko vyveze dohromady 37 milionů tun.