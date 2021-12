Publikace Fotografity nabízí stovky snímků hudební skupiny Lucie

Praha - Téměř 800 snímků skupiny Lucie, které z bezmála 10.000 fotografií vybrali hudebníci z oblíbené skupiny, tvoří objemnou publikaci s názvem Fotografity. Fotokniha nabízí řadu fotografií kapely, z nichž mnohé se ještě nikdy nedostaly na veřejnost. Fanoušci mají možnost nahlédnout do zákulisí koncertů i nahrávacích studií, seznámí se s počátky kapely, připomenou si její koncerty i videoklipy. Na vzniku knihy s kapelou spolupracoval hudební publicista Honza Dědek, který o Lucii před časem napsal knihu Šrouby do hlavy.

"S knihou Fotografity to byla úplně jiná práce. Šrouby do hlavy stály hodně na textu, tady kluci měli fotografie vybrané a rozdělené do kapitol. Nechtěli je řadit chronologicky. Já jsem k jednotlivým kapitolám napsal úvody a ve spolupráci s kapelou jsme udělali popisky," řekl ČTK Dědek.

Výběr snímků, mezi kterými nechybí inscenované fotografie a obálky časopisů a desek, doprovázejí komentáře od členů kapely. "Díky knize Fotografity jsem si znovu uvědomil, kolik krásných a nenahraditelných okamžiků jsem s kapelou prožil. O to víc jsem vděčný, že si můžu svůj pubertální sen žít a plnit dál," podotkl klávesista Michal Dvořák.

Snímky mnoha autorů mapují Lucii od jejích počátků v polovině 80. let a představují i bývalé členy nebo spolupracovníky jako Michala Penka, Tomáše Warchingera, Petra France, Marka Minárika nebo Tomáše Marka. "Většinu těch focení jsem si už nepamatoval, ale tolik veselých vzpomínek jsem nečekal," konstatoval bubeník a zpěvák David Koller.

Publikaci Fotografity, která má 524 stran, vydává nakladatelství Universum. Doporučená cena je 1399 korun. "Vidím důvody, proč si tuhle knihu pořídit. Lucie je pro moji generaci jakýmsi soundtrackem našich životů, chytli jsme ji na konci 80. let v době perestrojky a vlastně nás provází dodneška. Když jsem ty fotky procházel, měl jsem před očima život od bouřlivých devadesátek až po současnost. Takže si myslím, že je to určitá kronika doby, a jestli si někdo takovou publikaci zaslouží, tak Lucie určitě," dodal Dědek.

Nejznámější a nejúspěšnější sestavu Lucie tvoří bubeník a zpěvák Koller, kytarista a zpěvák Robert Kodym, baskytarista P.B.Ch. (Petr Břetislav Chovanec) a klávesista Dvořák. Lucie vstoupila na hudební scénu první singlovou nahrávkou v roce 1988. V následujících 16 letech vydala sedm řadových studiových alb, dvě koncertní dvojalba a jeden výběr hitů. V letech 1999 až 2002 čtyřikrát získala prvenství v anketě Český slavík. Její poslední vydanou deskou je EvoLucie z roku 2018.