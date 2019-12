První pracovní den s novým mýtem dopravu nekomplikoval

Praha - Spuštění satelitního mýta v Česku nezpůsobilo dnes větší dopravní komplikace. Pouze ráno měla kolona na bývalém hraničním přechodu v Lanžhotě na dálnici z Bratislavy do Brna až dva kilometry, postupně se ale výrazně zkrátila. Na česko-německé hranici na dálnici D8 byl provoz plynulý, stejná situace byla i na Rozvadově. Pondělí bylo prvním pracovním dnem od spuštění systému a provozovatel CzechToll ho vnímal jako zatěžkávací zkoušku. Nejhorší předpoklady počítaly podle dopravních modelů až s desetikilometrovými kolonami.

V Lanžhotě řidiči po dojezdu do kolony čekali nejvýše desítky minut, než dostali palubní jednotku. Velké parkoviště bylo plné především kamionů z Rumunska, Bulharska, Srbska, ale také z Maďarska či Slovinska. Díky dopravní policii nebránily kamiony průjezdu aut na dálnici, provoz byl plynulý, a řidiči bez problémů najížděli na parkovací místa, jichž bylo dopoledne dost.

Kolona čekajících kamionů kolem poledne zmizela. Největším problémem se ukázala jazyková bariéra, mnozí podle mluvčího CzechToll Miroslava Beneše neovládají v angličtině ani základní fráze.

Problémy nehlásila ani tři registrační místa v Libereckém kraji. Žádné kolony nebyly aniu výdejního místa na D8. Policisté tam rozdávali řidičům informační letáky k mýtnému systému a mají připravené řešení případných komplikací. Mohli by například po dohodě s celníky nechat dojet vozidla na další parkoviště u benzinové pumpy u Lovosic.

02.12.2019, 07:30, autor: Václav Šálek, zdroj: ČTK

Plynulý provoz bez kolon byl i na hraničním přechodu Rozvadov, největším v Plzeňském kraji. Ve frontě na obchodním místě, kde se přepravci registrují, stálo odpoledne 40 řidičů, tak jako ráno, většinou Poláků, Rumunů, Bulharů a Turků. Jde hlavně o individuální dopravce na živnost, velké spedice už mají vozy podle policie většinou zaregistrované.

Průjezdné byly celý den také hraniční přechody s Polskem i Slovenskem v Moravskoslezském kraji. Největší problémy byly na polské straně u obce Mszana, kde se kumulovalo dopoledne nejvíc zájemců o nové palubní jednotky. I tam se ale dařilo řidiče odbavovat průběžně.

Pouze menší fronty se tvořily u výdejních míst na česko-polském hraničním přechodu Náchod-Běloves. Vše bylo bez dopravních komplikací, ze kterých měli velké obavy v Náchodě, kterým vede frekventovaná mezinárodní silnice od hranic do vnitrozemí republiky. Město nemá silniční obchvat. "Tak, jak to zatím vypadá, nedochází k žádné rizikové kolapsové dopravní situaci. Je to úleva," řekl ráno novinářům starosta Jan Birke (ČSSD).

Satelitní mýto začalo na českých dálnicích platit od neděle 1. prosince, kamiony se mohly rozjet po německých i českých dálnicích od nedělních 22:00. Spuštění neprovázely ani první den komplikace, kolony na hranicích ani u obchodních míst nevznikaly. V neděli se na mýtném vybralo více než sedm milionů korun, podobná částka jako při předchozích nedělních výběrech. V rámci starého mýta se poslední listopadovou neděli vybralo 7,4 milionu korun. Stejnou částku stát vybral i loni na první adventní neděli. Celníci evidují několik desítek případů jízdy kamionů bez mýtného. Hříšníkům hrozí pokuty od 5000 do 100.000 korun.

Nové mýto funguje prostřednictvím satelitní technologie. Provozuje jej konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll, které zvítězilo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému v tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele loni. Systém nahradil dosavadní mikrovlnnou technologii firmy Kapsch. Neúspěšný Kapsch proti průběhu tendru protestoval a okolnosti mýtné smlouvy stále řeší antimonopolní úřad i soudy.

Mýto v Česku funguje od roku 2007 a stát na něm od té doby vybral kolem 108 miliard korun.