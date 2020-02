První obří letadlo A380 bude recyklováno na visačky na zavazadla

Paříž - První obří letoun Airbus A380, který byl nasazen do provozu v roce 2007, čeká recyklace. Bude rozebrán a v omezené podobě se vrátí i do nebe, ovšem ve formě visaček na zavazadla. Uvedla to agentura Bloomberg. Limitovanou edici sběratelských visaček vytvořených z hliníkového pláště největšího dopravního letadla světa nabízí maloobchodní firma Aviationtag za 27,95 eura (700 Kč) za kus.

Letadlo A380 s výrobním sériovým číslem MSN003 provozovala společnost Singapore Airlines a první komerční let s ním uskutečnila v říjnu 2007 ze Singapuru do Sydney. Aerolinky vyřadily letadlo ze své flotily loni a přepravily jej do jižní Francie. Tam se z letadla odmontují díly, jako jsou motory a letecké komponenty.

S cílem získat z letadla větší přidanou hodnotu se část pláště rozřeže na 7000 visaček na zavazadla. Na každé bude částečná silueta letadla a základní údaje, včetně čísla. Airbus A380 je schopen přepravit na dvou palubách více než 800 lidí.

Recyklace letadla je výnosná záležitost, protože mnohé díly mají větší hodnotu samostatně, než je hodnota celého letadla, a zůstávají v dobrém provozním stavu. Letadla se nyní recyklují čím dál dříve, neboť technický pokrok aerolinky přesvědčil, aby daly přednost novějším a úspornějším modelům.

Airbus loni oznámil, že výrobu letadel A380 kvůli nízkému zájmu postupně ukončí. Letadlo se může pochlubit některými zvláštnostmi, jako jsou sprchy v první třídě nebo bar pro cestující v třídě business. Cestující si dvouposchoďové letadlo oblíbili, u leteckých společností ale stroj se čtyřmi motory příliš nezabodoval. Mají zájem spíše o menší modely, jejichž nasazení v rámci flotily je flexibilnější.

Singapore Airlines byly prvním komerčním provozovatelem letadla A380. Největším vlastníkem jsou zatím aerolinky Emirates, které si těchto strojů objednaly 123. Další provozovatelé, jako je Lufthansa, Malaysian Airlines nebo Air France, nákup tohoto letadla omezili a postupně je začali také vyřazovat z provozu. Poslední letadlo A380 by mělo být vyrobeno v příštím roce.