První nadšenci by se mohli svézt vlakem z Čejče ještě letos

Čejč (Hodonínsko) - První nadšenci by se mohli svézt motorovým či parním vlakem po trati z Čejče do Uhřic na pomezí Hodonínska a Brněnska na podzim. Pravidelně by se mělo jezdit až příští rok. Do pěti let má vzniknout na bývalé lokálce zážitková železnice s atrakcemi pro celou rodinu. Martin Dvořák ze společnosti TMŽ, který trať za 2,8 milionu korun koupil, vyřizoval první polovinu roku administrativní záležitosti, aby trať byla skutečně jeho. Teprve od 1. srpna bude moct na trať vyjet s drezínou dělat údržbu, řekl ČTK.

Fotogalerie

"Dlouho trvalo, než se trať převedla z kategorie regionální dráhy do kategorie místní dráhy. Tento převod nám otevírá ruce, protože předpisy nejsou zdaleka tak striktní a provoz je jednodušší," řekl Dvořák. Jde o první místní dráhu v Česku.

Dosud mohl Dvořák se spolupracovníky chodit kolem trati se sekačkou a vysekávat trávu, což se letos vzhledem k dešťům a rychlému růstu ukazuje jako nekončící práce. Příliš velké opravy trať podle něj nepotřebuje. "Jde spíš o drobnější záležitosti. Trať je normálně pojízdná a svršek je provozuschopný. Časem určitě budeme muset měnit nějaké pražce," poznamenal Dvořák. Osobní vlaky jely po trati naposledy v roce 1997. Na části z Uhřic do Ždánic už je několik let cyklostezka.

Na fungování zážitkové železnice se budou vedle Dvořáka podílet další dva lidé, respektive jejich spolky a společnosti. Železniční vozidla zajistí Jiří Kotas a jeho brněnský Klub přátel kolejových vozidel a také Jan Šatava a jeho Railway Capital. Šatava provozuje v Česku několik lokálek, na kterých už stát či kraje přestaly objednávat pravidelnou osobní dopravu.

Dvořák letos začal jednat i se zástupci mikroregionu a se starosty okolních obcí. Příští rok chce opravit nádraží v Uhřicích a v Terezíně a ve spolupráci se starostou a Muzeem vinařství a venkova vytvořit biopark a odpočinkový areál. "Už je zde biokoridor s jezírky. Chceme zde vytvořit naučnou stezku, stánek s biopotravinami. Pro děti by tu měla být pískoviště," popisuje plány Dvořák.

V dalších letech plánuje obnovu zastávky v Krumvíři, kde působí řada vinařů, jejichž víno by návštěvníci mohli ochutnávat, a děti by zde měly zábavu pod dohledem animátorky. U bývalé zastávky Dambořice má vzniknout westernové městečko. V Uhřicích je v plánu půjčovna kol a možnost dopravy mikrobusem do uhřického akvaparku. Také by zde měl být restaurační vagon a dva lůžkové vozy pro krátkodobé ubytování na jednu noc. "V Terezíně chceme minizoo a také stání pro obytná auta. Počítáme s tím, že konečnou podobu budeme mít za pět let a lidé zde stráví celý den. Půjdeme postupně," řekl Dvořák, který bude rozvoj financovat z vlastních zdrojů.