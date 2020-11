První malba Městské galerie v Brně je hotová

Brno - První velkoplošná venkovní malba z projektu Městské galerie v Brně už je hotová. Zájemci ji najdou na Cejlu, zobrazuje zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela, kontrolujícího pokusný hrách. Ve Francouzské ulici vzniká další malba zachycující letadlo pilota RAF Jana Chalupy, brněnského rodáka, který zahynul při cvičném letu v roce 1940.

Fotogalerie

Za projektem Městské galerie stojí spisovatel a nakladatel Martin Reiner. Na štítových zdech bytových domů, v prolukách a na dalších příhodných místech postupně vzniknou takzvané muraly, tedy velkoplošné malby.

Autory jednotlivých návrhů jsou renomovaní výtvarníci. Mendel je společným dílem Venduly Chalánkové a Petra Lysáčka. Letadlo ve Francouzské ulici navrhl Jan Šrámek.

Reiner si klade za cíl oživit takzvaný brněnský Bronx, sociálně vyloučenou lokalitu poblíž brněnského centra, která prochází dynamickými změnami. Přeje si, aby nová tvář Bronxu zahrnovala také umění.

"Spousta lidí vnímá Bronx s dvacetiletým zpožděním, pořád je to pro ně čtvrť, kam se nechodí. Když se čtvrť podívá do zbytku města touto novou tváří, budou mít lidé důvod jít se sem podívat a zjistí, že je to úplně jiné místo než někdy v 90. letech," řekl ČTK Reiner minulý týden.

První muraly financuje město částkou asi 1,5 milionu korun na základě projektu, který získal podporu veřejnosti v participativním rozpočtu. Další muraly plánuje Reiner financovat prostřednictvím vznikajícího spolku Nový Bronx z darů, komunitního financování či dotací. Vzniknou nejen na městských domech, ale také na objektech družstev nebo jiných vlastníků.