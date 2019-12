První blok Temelína pracuje na 60 pct, Dukovany odstaví čtvrtý blok

Temelín (Českobudějovicko)/Dukovany (Třebíčsko) - První blok jaderné elektrárny Temelín je po pátečním odpojení kvůli opravě přenosových sítí na 60 pct výkonu. Na plný provoz se má dostat dnes, Druhý blok vyrábí naplno. Jaderná elektrárna Dukovany na Štědrý den plánovaně odstaví 4. blok kvůli výměně části paliva, kontrole a údržbě. Odstávka má trvat šest týdnů.

Po opravách přenosových sítí pracuje I. blok Temelína na 60 pct

První temelínský blok je poté, co ho energetici v pátek odpojili kvůli pracím ČEPS, na 60 procentech výkonu. Druhý blok vyrábí naplno, odpojený nebyl. Oba bloky jaderné elektrárny by měly elektřinu v plném rozsahu začít vyrábět ještě dnes. Temelín snížil 20. prosince výkon o polovinu kvůli požadavku společnosti ČEPS, která opravovala vedení velmi vysokého napětí. ČTK to dnes řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.

ČEPS práce na vedení velmi vysokého napětí dokončil 22. prosince. ČTK to dnes řekla mluvčí ČEPS Hana Klímová.

V provozu na plném výkonu zůstal po 20. prosinci druhý blok, první blok energetici odpojili. Provozní personál připojil první blok k přenosové soustavě zpět v noci na dnešek. Elektrárna snížila 20. prosince večer výkon na polovinu. "První blok jsme odpojili a souběžně s pracemi ČEPS jsme ověřovali nastavení turbíny. Očekáváme, že dnes dosáhneme plného výkonu," řekl temelínský mluvčí.

ČEPS opravoval nejzatíženější části přenosové soustavy mezi Dasným na Českobudějovicku a Slavěticemi na Třebíčsku. Fázové vodiče na vedení velmi vysokého napětí dlouhém 143 kilometrů poškodil úder blesku. Práce za 150.000 korun naplánovala ČEPS na víkend před Vánoci, kdy je spotřeba elektřiny o 30 procent nižší než jindy. V pátek to ČTK řekl zástupce mluvčí ČEPS Lukáš Hrabal. Státní společnost ČEPS se v ČR stará o přenosové sítě. Opravy neovlivnily spolehlivost provozu přenosové soustavy, uvedl člen představenstva ČEPS Stanislav Votruba.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Od začátku letošního roku vyrobil 15,5 TWh elektřiny.

Elektrárna v Dukovanech plánovaně odstaví 4. blok

Jaderná elektrárna v Dukovanech na Třebíčsku na Štědrý den plánovaně odstaví čtvrtý výrobní blok kvůli výměně paliva. Energetici předpokládají, že blok přestane energii do sítě dodávat v úterý okolo 18:00. Odstávka spojená s kontrolou, údržbou a modernizací má trvat šest týdnů, sdělil ČTK mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

"V pokojném a klidném období Vánoc je spotřeba elektrické energie oproti běžným dnům významně nižší. Snížení výroby v Dukovanech tak nebude mít na odběratele žádný vliv," řekl Bezděk.

Výměnu čeká pětina paliva, tedy 84 kazet. Zbývající palivo odborníci přeskládají dle předem připraveného plánu tak, aby při dalším provozu reaktoru došlo k jeho maximálnímu využití, řekl Bezděk.

Kromě výměny paliva provedou odborníci pravidelnou údržbu a rozsáhlé a detailní kontroly nebo 39 technických a modernizačních akcí. "Jedním z náročných úkolů odstávky, který budou muset pracovníci zvládnout, je zpřísnění podmínek pro vstup do takzvaných životně důležitých prostor, které přináší řadu změn a omezení, a na které jsme se intenzivně připravovali,“ řekl ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.

Elektřinu by měl blok začít dodávat opět začátkem února příštího roku, kdy by se měl plánovaně odstavit třetí blok. Předcházející odstávka se týkala prvního výrobního bloku. Trvala sedm týdnu a skončila 9. října.

Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Loni vyrobily 14,25 TWh elektrického proudu a od začátku letošního přibližně 14,11 TWh.