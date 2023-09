Průzkum: Téměř polovina Pražanů se na silnicích ve městě necítí bezpečně

Praha - Asi 44 procent Pražanů se necítí bezpečně na silnicích ve městě. Ve srovnání s jinými evropskými městy dopadla Praha špatně, hůře jsou na tom ve vnímání dopravní bezpečnosti jen tři města z jihu Evropy. Nejlépe vnímají dopravní bezpečnost obyvatelé v městech severní Evropy. Pražany děsí zejména nepřehledné křižovatky a roste jejich nespokojenost s elektrokoly a elektrokoloběžkami. Ukázal to průzkum společnosti Cyclomedia, která se specializuje na digitální vizualizaci veřejného prostoru.

Hůř než Praha dopadl Milán, Řím a Istanbul. V tureckém městě se necítí bezpečně v dopravě až 73 procent lidí. Naopak nejlépe z průzkumu vyšlo estonské město Tallin, kde se cítí bezpečně 87 procent respondentů. Mezi dalšími městy vnímanými jako nejbezpečnější jsou Oslo, Varšava či Helsinky.

Zhruba 43 procent Pražanů by uvítalo zpřehlednění a zjednodušení křižovatek. Z průzkumu vyplynulo, že asi polovina obyvatel hlavního města se nejrizikovějším křižovatkám někdy úmyslně vyhne a raději si cestu prodlouží.

"V hlavním městě se nachází hned několik opravdu nepřehledných křižovatek, které představují zkoušku i pro zkušené řidiče. Řada komunikací v hlavním městě byla stavěna pro výrazně nižší provoz řadu let nazpět a v současnosti tak jejich kapacita nedostačuje pro automobilový provoz. To vytváří nebezpečné situace. Není tak divu, že řada řidičů ty nejnebezpečnější místa, jako jsou křižovatky U Bulhara či u náměstí I.P. Pavlova anebo křížení magistrály s Žitnou ulicí, raději objíždí," řekl krajský koordinátor organizace BESIP Praha Oldřich Kassl. I přesto by téměř dvě třetiny Pražanů z hlediska bezpečnosti v dopravě doporučilo Prahu jako město pro život.

Nespokojenost panuje podle průzkumu ohledně elektrokoloběžek a elektrokol. Přes polovinu Pražanů by je po zkušenostech z posledních let zakázala a téměř 60 procent obyvatel Prahy má dojem, že se nehodovost ve městě od jejich zavedení zvýšila.

Asi 34 procent lidí by chtělo lepší cyklostezky, přičemž skoro 60 procent obyvatel Prahy považuje nynější cyklostezky za bezpečně. Každý pátý Pražan by chtěl ve městě snížit rychlost, podobná část by chtěla zakázat vjezd osobních automobilů do centra Prahy.

Průzkumu společnosti Cyclomedie se zúčastnilo celkem 7.515 respondentů z 25 měst Evropy, z toho 308 z Prahy.