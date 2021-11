Průzkum: Téměř pětina Čechů má před svým protějškem tajemství ohledně peněz

Praha - Tajemství týkající se peněz má před partnerem nebo partnerkou 18 procent Čechů. Častěji jsou to muži než ženy, nejvíce ve věku 35 až 44 let se základním nebo středoškolským vzděláním a z menších obcí od 1000 do 1900 obyvatel. Vyplývá to z průzkumu, který agentura NMS Market Research uskutečnila pro Raiffeisenbank mezi více než tisícovkou respondentů.

Celkem 61 procent Čechů žije ve společném soužití. Na 14 procent Čechů žijících v partnerském soužití v posledním roce něco tajně koupilo a ve 39 procentech případů to stálo více než 5000 Kč. Pět procent dotazovaných má nějaký tajný účet, o kterém protějšek neví.

"Zajímavé je, že v průzkumu, který dělala v roce 2018 Raiffeisen stavební spořitelna, uvedlo společný účet 41 procent dotazovaných. Letos má společný účet už jen 28 procent Čechů. Zdá se, že se změnilo fungování domácností a přestává platit pravidlo, že jeden drží kasu a druhý basu. Časy, kdy většinou muž poslal celou výplatu na společný účet a žena z něj pak vše platila, jsou pravděpodobně minulostí," uvedla mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Mezi partnery jsou častější oddělené účty, má je 58 procent respondentů, kteří se o pravidelné měsíční platby dělí podle domluvy. Společný účet na domácnost, ze kterého platí pravidelné platby i vše ostatní, má 28 procent Čechů a 11 procent má společný účet na pravidelné platby a k tomu každý svůj účet na vlastní výdaje.

"Naše data ukazují, že čím jsou investoři bonitnější, tím častěji se o financích a investicích baví partneři nebo rodinní příslušníci společně. Zároveň také společně o investicích rozhodují. Jeden z nich mívá ale rozhodující slovo, bez ohledu na to, zda je to muž, či žena," řekl ČTK investiční stratég Jan Sušánka ze společnosti Sušánka & partneři. Naopak lidé ze střední třídy mívají strach, že protějšek může vydělávat více, a proto ve financích nerozhodují dohromady. Někteří mají dokonce další účty, o kterých partner nebo partnerka neví, podotkl.