Průzkum: Tajné službě BIS věří nejvíc Čechů za 25 let

Praha - České kontrarozvědce, Bezpečnostní informační službě (BIS), důvěřuje největší podíl Čechů za posledních 25 let, a to skoro polovina. Vyplývá to z průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM) z října a listopadu. V předchozích průzkumech lidé vyjadřovali BIS spíše nedůvěru. Poslední průzkum, do něhož byla tajná služba zařazena, ale CVVM uskutečnilo v roce 2004. Centrum zjišťovalo názor Čechů i na další vybrané instituce. Největší důvěru - asi tří čtvrtin lidí - mají veřejné vysoké školy.

Na názor Čechů na BIS se CVVM v minulosti ptalo v několika průzkumech mezi lety 1995 až 2004. Tehdy převažovala u lidí nedůvěra. V roce 2004 nedůvěřovalo BIS 49 procent lidí, zatímco důvěru jí vyjádřilo 19 procent dotázaných. V letošním průzkumu se situace obrátila, když tajné službě vyjádřilo 47 procent lidí důvěru a 36 procent nedůvěru. BIS ve výročních zprávách za několik posledních let opakovaně varovala před činností ruských a čínských špionů v Česku.

I přes nárůst důvěry v posledních letech byla kontrarozvědka jednou z institucí, které v průzkumu dosáhly nejnižšího podílu důvěry. Menší podíl dotázaných vyjádřil důvěru jen Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Tomu věří 44 procent Čechů a 28 procent nevěří. Malá důvěra je ale podle CVVM možná důsledkem toho, že NÚKIB nemá dlouhou historii, vznikl teprve v srpnu 2017. NÚKIB byl také institucí, u níž nejvíce dotázaných - více než čtvrtina - nevědělo, jak odpovědět.

Naopak největší důvěru vyjádřili lidé veřejným vysokým školám. Věří jim 73 procent Čechů a nevěří 14 procent. Druhou nejdůvěryhodnější z vybraných institucí byla Akademie věd ČR s podílem důvěry 67 procent. Těsně za akademií skončily Česká národní banka s 65 procenty a Ústavní soud s 64 procenty.

Nadpoloviční podíl důvěry si získaly u Čechů ještě Nejvyšší kontrolní úřad, ombudsmanka a Úřad pro ochranu osobních údajů. Důvěru méně než poloviny Čechů mají BIS a NÚKIB a přesně 50 procent dotázaných vyjádřilo důvěru Nejvyššímu státnímu zastupitelství. U všech ale převládá důvěra lidí nad nedůvěrou.

Větší důvěru ve všechny tyto instituce mají většinou lidé, kteří důvěřují také ústavním institucím, tedy vládě, Sněmovně, Senátu nebo samosprávám. Výjimkou jsou lidé, kteří důvěřují prezidentovi. Ti vyjadřovali v průzkumu menší důvěru Nejvyššímu státnímu zastupitelství, BIS a NÚKIB. Prezident Miloš Zeman v minulosti BIS opakovaně kritizoval.

Průzkum týkající se jedné části institucí uskutečnilo CVVM od 5. do 20. října a průzkum k další části od 2. do 15. listopadu. Každého průzkumu se zúčastnila více než tisícovka obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.

Důvěra obyvatel ve vybrané instituce v říjnu a listopadu 2019 (v %):

Důvěra Nedůvěra Neví Veřejné vysoké školy 73 14 13 Akademie věd ČR 67 11 22 Česká národní banka 65 24 11 Ústavní soud 64 27 9 Nejvyšší kontrolní úřad 60 26 14 Ombudsmanka 58 25 17 Úřad pro ochranu osobních údajů 54 29 17 Nejvyšší státní zastupitelství 50 35 15 BIS 47 36 17 NÚKIB 44 28 28

Zdroj: CVVM