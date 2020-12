Průzkum: Riskovat nákazu před Vánoci nechce 71 pct Čechů

Praha - U předvánočních aktivit nechce podle průzkumu společností myTimi a STEM/MARK riskovat nákazu koronavirem 71 procent Čechů. Dárky proto pořídí na internetu, vyrobí a někteří si je nechávají nakoupit. Méně rodinných sešlostí plánuje 34 procent lidí. Průzkum má ČTK k dispozici.

Dárky letos nakupuje on-line o 48 procent lidí více v porovnání s loňským rokem. U Čechů do 30 let je to dokonce 70 procent. Snížit počet dárků kvůli aktuální situaci plánuje 31 procent respondentů. Lidé se pouštějí také do vlastnoruční výroby dárků, případně jejich obstarávání delegují na někoho jiného.

Specializovaných služeb při shánění dárků využívají především muži. "V minulých letech jsme lidem nejčastěji pomáhali se sháněním tzv. nesehnatelných vstupenek na rychle vyprodané koncerty nebo divadelní představení, například do Dejvického divadla nebo na Cimrmany. Letos hodně pomáháme se správným výběrem elektroniky," uvedl Jan Skovajsa, spoluzakladatel startupu myTimi poskytujícího služby virtuální asistence.

Průzkum dále ukázal, že 42 procent Čechů omezí návštěvy vánočních trhů, aby se vyhnuli kontaktu s cizími lidmi. Vánoční večírky si letos odpustí 38 procent respondentů, často ale i kvůli tomu, že se nemohou konat.

Průzkum provedla pro myTimi společnost STEM/MARK mezi 501 respondenty se zaměstnáním ve věku 18 až 60 let. Sběr dat se uskutečnil on-line na konci listopadu.

V České republice od pátku platí čtvrtý stupeň pohotovosti protiepidemického systému (PES). Obchody jsou otevřené, platí v nich limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka. Není možné posedět v kavárnách či restauracích, ani využít ubytovacích služeb pro rekreační účely. Platí zákaz vycházení mezi 23:00 a 05:00, shromažďovat se může nejvýše šest lidí.