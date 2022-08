Průzkum: Pětině Čechů vzal obchodník kartu z ruky, hrozí pak problémy

Praha - Každý pátý Čech setkal se situací, kdy mu při placení vzal obchodník kartu z ruky a sám obstaral terminál. Vyplývá to z květnového průzkumu agentury STEM/MARK pro poskytovatele bankomatů Euronet mezi 506 respondentů. Klientovi tak hrozí například platba v nevýhodném kurzu či dokonce zneužití karty, upozornila firma.

"Vždy si od obsluhy vyžádejte přenosný terminál nebo obsluhu doprovoďte k tomu fixnímu a platbu proveďte klasickým způsobem včetně zadání PINu. Tak budete mít pod kontrolou i to, co je na terminálu skutečně zadáno. V zahraničí do toho ještě vstupuje faktor volby měny, ve které je transakce provedena," uvedl ředitel Euronetu Ondřej Kozák

Při platbě zahraniční kartou nabízí terminál dvě možnosti. Klient si může vybrat místní měnu s kurzem nabízeným provozovatelem terminálu, tzv. DCC (dynamic currency conversion, dynamický převod peněz). Člověk na displeji vidí, kolik jej bude transakce stát a s jakým kurzem. Nebo si může vybrat variantu, kdy nechá konverzi měny na vlastní bance a konečná částka se mu objeví až ve výpisu z účtu po uskutečnění transakce.

Pokud obsluha odejde s kartou či terminál obslouží, omezuje to šanci klienta si vybrat právě měnu, ve které chce platit. Při použití DCC transakci na koruny převede přímo provozovatel platebního terminálu, v originální měně převod uskuteční banka. "Proto sledujte, za jaký kurz prodává vaše banka danou měnu, abyste si mohli jednotlivé varianty alespoň orientačně porovnat,“ dodal Kozák.

Velký rizikem jsou i tzv. skimmery. Tato zařízení na získání identifikačních údajů z karty vykonávají svou funkci rychle a bezdotykově. Člověk operující s kartou ji jen musí dostat do pole působnosti tohoto zařízení. Získané informace jsou okamžitě distribuovány přes sofistikovanou síť prodeje takovýchto údajů.